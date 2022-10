Lo dijo la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, en la entrevista a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica: "Los presupuestos del Govern de ERC no pueden ser los mismos que los de ERC y Junts". Y es bajo esta premisa que los 'comuns' encararan una negociación en la que están dispuestos a encarecer su apoyo. Primero, porque no está amarrado el voto de los republicanos a las cuentas del Estado. Y, segundo, porque consideran que con Junts fuera del Executiu es el momento de visibilizar un giro a la izquierda. Es por ello que reclamarán a Pere Aragonès que abra el melón fiscal, cosa que inicialmente no tenía previsto el 'president' más allá de incorporar el nuevo impuesto a los cruceros.

"Si quiere contar con En Comú Podem es necesario un golpe de timón a la izquierda y generosidad", ha reivindicado este lunes el portavoz de la formación, Joan Mena, que ha advertido que su partido tiene una propuesta de fiscalidad "justa y progresiva" a la que no renunciarán ahora que entienden que ERC no debería tener el freno de Junts para abordarla. La petición sitúa a ERC entre la espada y la pared, puesto que los republicanos quieren contar con el apoyo de Albiach y el de los posconvergentes, que justamente piden lo contrario que los 'comuns', es decir, bajar impuestos. Después de la reunión que Albiach mantuvo el viernes con Aragonès -fue la primera en la ronda de contactos que continuará el 'president' esta semana-, los 'comuns' reiteran que "no existen las condiciones" para tejer una alianza de carácter estable con el Govern. Mena ha admitido que tampoco hubo tal propuesta por parte del Executiu ni a ellos ni a ningún otro partido, con lo que consideran que en estos momentos Cataluña está "bloqueada" por la "minoría absoluta" de los republicanos en la Generalitat. A quien sí que tienden la mano, ha lamentado el portavoz de los 'comuns', es a Junts a pesar de haberse ido del Govern. "Junts les ha cerrado la puerta pero Aragonès sigue tendiéndole la mano", ha advertido hurgando de nuevo en la intención de ERC de poner encima de la mesa los mismos presupuestos elaborados por Giró en lugar de presentar unos que respondan al de un Govern solo de ERC. El diagnóstico que hacen los 'comuns' es que el 'president' no tiene en estos momentos un rumbo "diferente" al de Junts y que ERC no asume que Cataluña ha entrado en una nueva etapa que exige proyectos de izquierdas. "Auguramos una legislatura bien corta a Aragonès", ha dicho Mena sin tapujos.