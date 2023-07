Los jueces y fiscales por un lado y los letrados de la Administración de Justicia por otro están empezando a preocuparse al comprobar que las subidas salariales que pactaron no han sido llevadas aún al Consejo de Ministros, pese a la convocatoria electoral del próximo 23 de julio. En un comunicado conjunto de todas las asociaciones de jueces y fiscales advierten al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que está obligado a mantener el acuerdo que alcanzó con ellos en mayo, pese al adelanto electoral. Los antiguos secretarios judiciales han optado por dirigir una carta al propio presidente en el mismo sentido.

En su escrito las asocaciones de jueces y fiscales de toda sensibilidad recuerdan el acuerdo que alcanzaron con la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Justicia el pasado 23 de mayo para desconvocar la huelga indefinida que habían anunciado a cambio de una subida salarial de más de 400 euros mensuales, equivalente a la alcanzada con anterioridad con los letrados de la Administración de Justicia.

"Dicho acuerdo se recogió por escrito y obligaba a que el Consejo de Ministros aprobara su contenido, lo que no ha ocurrido hasta la fecha. El adelanto electoral, que ha acortado la duración de la legislatura, a nuestro juicio obliga a que el Gobierno de la Nación atienda ese compromiso y lo haga con urgencia, para que sus previsiones tengan efectividad en las fechas pactadas", aseguran todas las asociones de jueces y fiscales.

Medidas de presión

"Por dicha razón reclamamos que con urgencia el Gobierno atienda los acuerdos que alcanzó en el documento signado el 23 de mayo de 2023, y que lo haga antes de la celebración de las elecciones generales. Lo contrario obligará a los firmantes no sólo a exigir ante los tribunales el cumplimiento de un acuerdo claramente vinculante, sino a adoptar las medidas de presión que sean necesarias para asegurar que se atienden los compromisos alcanzados para la mejora tanto de las condiciones profesionales de judicatura y fiscalía como de la administración de justicia", afirman.

El primer acuerdo se alcanzó con los letrados de la Administración de Justicia y aún no se ha materializado. De hecho, el éxito de sus movilizaciones fue el detonante de las posteriores reclamaciones de jueces y fiscales y de los funcionarios de Justicia. Al no haberse llevado el acuerdo al Consejo de Ministros, han decidido dirigir una carta al propio Pedro Sánchez en la que le reclaman el cumplimiento de la subida de entorno a 450 euros que estaba previsto que entrara en vigor en los meses de junio o julio y que no parece que se vaya a aprobar en el último Consejo de Ministros de la legislatura, según señalan en un comunicado.

Los que no lograron arrancar acuerdo alguno al Gobierno fueron los funcionarios de Justicia que se han visto obligados a suspender la huelga indefinida que mantenían desde hacía semanas con la llegada de las vacaciones estivales. No obstante, amenazan con retomarla con el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio. Durante la campaña, no obstante, han mantenido movilizaciones fundamentalmente en actos del PSOE y hasta una sentada frente al complejo de La Moncloa