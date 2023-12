La ruptura de Podemos y Sumar se ha consumado. La formación liderada por Ione Belarra ha anunciado este martes que abandona el grupo parlamentario de Sumar y que sus cinco diputados pasarán a engrosar las filas del grupo mixto para ganar en autonomía. Tras meses de tensiones que se han agravado en las últimas semanas por la negativa de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a cederles puestos en el Gobierno de coalición y por sus continuos intentos de apartarles del foco, Podemos ha dado el paso definitivo, lo que les ha valido la acusación de "transfuguismo" por parte del partido de la vicepresidenta.

"Hemos intentado hacer todo lo posible desde el grupo parlamentario de Sumar, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora, los diputados de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las personas de nuestro país", ha sentenciado el portavoz morado, Javier Sánchez Serna.

La decisión se ha producido después de que Díaz impidiera que la propia Belarra tomara la palabra, en nombre de Sumar, durante la comparecencia del ministerio de Exteriores, José Manuel Albares, sobre la guerra de Israel y Hamás. "No podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Las reglas no son iguales para todos los miembros de esa coalición y a Podemos no se le ha permitido hacer política en forma de intervenciones o en forma de presentar sus propias proposiciones de ley", ha denunciado Sánchez Serna desde el escritorio del Congreso.

La autonomía

Tras el anuncio, Belarra ha publicado un mensaje en la red social X, antes Twitter, reivindicado que "Podemos llegó a la política española para cambiarlo todo". "Hoy, con fuerzas renovadas y las convicciones intactas, tomamos una decisión difícil pero imprescindible para seguir transformando nuestro país", continúa. Fuentes del partido explican que con una aritmética parlamentaria tan "ajustada" sus votos serán esenciales y que los harán valer. Es decir, hablarán de manera individual con el PSOE, como hacen ahora ERC, EH Bildu, PNV o Junts. Este paso llega justo antes de la negociación de los Presupuestos.

Podemos llegó a la política española para cambiarlo todo. Hoy, con fuerzas renovadas y las convicciones intactas, tomamos una decisión difícil pero imprescindible para seguir transformando nuestro país. Hace falta una izquierda feminista, ecologista y transformadora. Sí se puede. — Ione Belarra (@ionebelarra) 5 de diciembre de 2023

Tras conocerse la noticia, la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Marta Lois, se ha mostrado "muy sorprendida". "Lamentamos la ruptura. Supone una flagrante ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral. Supone una deslealtad con tres millones de ciudadanos", ha criticado antes de dejar caer que la decisión de Podemos implica una piedra más en el camino del Gobierno de coalición que "está sometido constantemente a un hostigamiento del bloque reaccionario de las derechas". Lois ha evitado tildar de transfuguismo la marcha de los morados, pero, en privado, fuentes de Sumar consideran que "es un ejercicio de transfuguismo puro y duro".

La dirigente de Sumar ha criticado el "victimismo" de Podemos, pese a que Díaz vetó a Montero y otros dirigentes morados en las listas del 23-J; después dejó a los cinco diputados de Belarra sin una coportavocía en el Congreso -sí se la dio a la Chunta Aragonesista, a En Comú Podem y a Compromís-, impidiendo que pudieran registrar proposiciones de ley, enmiendas o cualquier otra iniciativa; y, por último, les dejó fuera del Gobierno de coalición, mientras que dio entrada a IU, En Comú Podem y Más Madrid.

El futuro

Sin querer entrar en la discusión sobre si se sentarán a negociar ahora con Podemos, Lois ha dicho que no le entraría en la cabeza "que ningún diputado quiera remar en contra o poner en riesgo al gobierno progresista". Por lo pronto, Sumar ya han empezado los trámites para sacar del grupo a los cinco diputados morados. Además, le han quitado a Podemos la presidencia de la Comisión de Derechos Sociales y dos vicepresidencias que ostentaban en otras comisiones.

Podemos se integrará en el grupo mixto, donde hasta ahora solo estaban tres diputados, uno del BNG, otro de Coalición Canaria y uno último de UPN. Con este paso, los morados perderán el dinero que recibían en el grupo parlamentario de Sumar, el 23% del total de las subvenciones, aunque fuentes de la formación afirman que la diferencia será prácticamente nula.

La ruptura se produce en unos días en los que también estaba habiendo discrepancias entre Podemos y Sumar por la conformación de las listas para las elecciones gallegas y vasca que se celebrarán en el primer semestre de 2024. Fuentes de ambos sectores afirman que deberán ser las direcciones autonómicas las que tomen la decisión última sobre si confluyen o no.