Las pensiones, la monarquía y una decena de propuestas de los partidos para reformar la Constitución

"No aspiramos a hacer Constituciones centenarias", dijo Emilio Attard. El diputado de UCD pronunció estas palabras el 5 de mayo de 1978, poco después de las 10:20 horas de la mañana, cuando, en su función de presidente de la comisión Constitucional del Congreso, arrancó la primera de un centenar de sesiones que acabarían dando a luz a la Constitución española. No han pasado 100 años, pero sí 45 y la Carta Magna sigue prácticamente igual. Tan solo ha sufrido -o disfrutado- dos cambios. Ambos por imposición de Europa. No se ha modificado el sesgo machista de la sucesión de la Corona y la palabra "disminuidos", desde hace años relegada por su carga despectiva, sigue impresa en el artículo 49. Estos son solo algunas de las modificaciones que propone el arco parlamentario.

