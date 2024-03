El PP pasa de puntillas sobre la gestión de Aznar el 11-M: "No es el día para atacar al entonces Gobierno"

El día que se cumplen 20 años de los atentados del 11 de marzo en Madrid, los dos principales partidos siguen enfrentados por la lectura política, la gestión de la catástrofe y los resultados de las elecciones generales que se celebraron tres días más tarde. Justamente este lunes, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que encabeza el expresidente José María Aznar, emite una nota en la que dice “sin otro propósito que ejercer el derecho de réplica” y “ante el bochorno de ver a profesionales del embuste” insistiendo “en lo de las mentiras de Aznar el 11-M”, “no guardamos silencio para que nadie diga que quien calla otorga”. Y zanja el texto: “Ni callamos hechos ciertos ni aceptamos mentiras reiteradas”.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, compareció ante los medios y preguntada sobre esa posición de FAES aseguró que “no es el día para atacar al que entonces era el Gobierno de España”, sin entrar prácticamente en mayor detalle. “Hoy se cumplen 20 días de un día muy duro para la sociedad y democracia española, y comparto que no es el día para que se dediquen a atacar a los que tuvieron que afrontar esos días”, afirmó la número dos de Alberto Núñez Feijóo, que evitó contestar otra pregunta sobre si la actual dirección siente orgullo acerca de cómo “se gestionó la información” en aquellos días después de los atentados.

El editorial de FAES insiste en que “se está queriendo imputar de nuevo al Gobierno del presidente Aznar y, por extensión, al Partido Popular, la responsabilidad por haber mentido deliberadamente tras la masacre por puro cálculo electoral”. Y vuelve a insistir, 20 años después, en que “ni al Gobierno de entonces le constaban las evidencias que se le reprocha ocultar; ni en su actuación dejó de atender a los indicios de que disponía en cada momento”. También se reafirma en que “no se sostiene en absoluto la ecuación que funciona como premisa de la tesis (Irak=atentados)”.

En Génova no se han pronunciado al respecto. Feijóo acudió esta mañana al acto institucional de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, y también a mediodía al parque de El Retiro donde cada año la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) hace su homenaje. El líder de la oposición no fue invitado al acto institucional del Gobierno presidido por los Reyes en el Museo de Colecciones Reales.

Fuentes de equipo de Feijóo se remiten a lo dicho por la secretaria general, dando su visto bueno a que la frase sobre FAES fuera “escueta” y también reconocen que no han querido polemizar con la no asistencia del líder nacional al acto institucional: “Es el día de las víctimas. No vamos a crear polémica desde el PP”, zanjan.