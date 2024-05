Rafting, podcasts y el hombre del tiempo: ERC intenta salir de la campaña tradicional

ERC no pasa por un buen momento tras su mal resultado en las elecciones catalanas, pero no se le puede reprochar que en las campañas electorales se acomode en las fórmulas de toda la vida. Este viernes, primer día de la campaña electoral de las europeas, ha llevado a sus dos principales candidatos al Pirineo y les ha lanzado río abajo haciendo rafting. Es solo una de las propuestas que ha ensayado el partido para intentar hacer llegar más su mensaje a la ciudadanía.

La idea de fondo es que los ciudadanos ya no se informan exclusivamente por los medios de comunicación, sino que hay una constelación de redes sociales con las que llegar al votante de forma directa. Y como en las redes sociales la competencia es feroz, hay que buscar como destacar. Un estratega del partido lo explica así: "Primero [los ciudadanos] te tienen que prestar atención y, una vez lo consigues, les explicas las propuestas".

Para lograr esta atención, han vestido a Diana Riba y Tomás Molina con mono acuático negro, el chaleco salvavidas y un casco rojo y les han subido a una barca. Una vez captada la atención, el objetivo era explicar la importancia de los ríos, el agua y de luchar contra el cambio climático ante el negacionismo de la extrema derecha y la "actitud tibia" del PP, el PSOE y Junts. El mismo estratega lo resume así: "Las redes sociales crean una realidad propia y es muy necesario que te vean. Estamos en un momento en que la gente mira 'reels' -vídeos cortos- de forma espasmódica".

Diana Riba y Tomás Molina haciendo rafting en campaña / ERC

En la campaña de las catalanas ya intentaron algo singular. Durante las dos semanas emitieron un podcast, 'No miris el mòbil' -'No mires el móvil'- que protagonizaban los dos jefes de campaña, Oriol Duran y Sergi Sabrià. El jefe de campaña es alguien que actúa normalmente entre bambalinas. Allí, sin embargo, se mostraban al público, hacía bromas y subían el tono contra sus rivales. Es, en definitiva, el sueño de todo político: llegar al ciudadano sin filtro periodístico.

Tomás Molina

Pero la innovación más importante en ERC para esta campaña tiene nombre y apellidos y se personifica en Tomás Molina. Los republicanos han fichado al hombre del tiempo más conocido de TV3, lo han puesto de número cuatro en la lista y le han dado todo el protagonismo. Fichar a un personaje mediático así, aunque no sea una novedad estricta, también huye de la campaña tradicional.

El candidato de ERC y meteorólogo, Tomás Molina, en el mitin de apertura / ANNA MAS

En su primer mitin de campaña, este jueves en Badalona, no defraudó. No decepcionó, al menos, a quien no quisiera escuchar a un político convencional. Empezó su intervención tratando de imitar a su propio personaje del programa de sátira 'Polonia', que tanta notoriedad tuvo en su día, para luego asegurar que no le hacía falta mirar el termómetro para saber que había una temperatura de 24 grados, que ara algo es el "hombre del tiempo".

Y no se quedó aquí. Luego siguió en que uno de sus papeles como eurodiputado sería hacer partícipe a TV3 de Eurovisión y que para ello ya tenía un "compromiso" con el director del canal, Sígfrid Gras. "Y yo cuando asumo un compromiso me lo tomo a pecho", añadió, por si alguien pensaba que era broma. Poco importó que el Parlamento Europeo nada tenga que ver con este festival de música. Luego ya entró en temas más convencionales, como la energía y el cambio climático.