Ayuso dice que independentistas catalanes le piden por la calle que no les "abandone"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cargar con dureza este lunes contra el independentismo catalán que, según ella, "se está cayendo por su propio peso". "Voy mucho a Cataluña, me encanta Cataluña, que es España, y tenemos una obligación con ella, como con el resto de España. No sabes la cantidad de gente de la calle que me dice 'yo era independentista, nacionalista,'... 'Por favor', nos dicen... 'No nos abandonéis. Esto no se soporta más'", ha explicado Ayuso en una entrevista en Telecinco, en el programa 'La mirada crítica'.

La presidenta madrileña, además, ha criticado al independentismo por "crear una identidad contra otra, como si no se pudiera ser catalán y español a la vez", "una corruptela del sentimiento del ser catalán que no soluciona nada".

Además de criticar al independentismo, Ayuso ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, un "Gobierno moribundo, que lo sabe desde el primer día, con una corrupta ley de amnistía". "Muchos catalanes vienen a Madrid buscando una segunda oportunidad", ha insistido.

Sobre su pareja, Alberto González Amador, Ayuso ha opinado que se le está dando un trato "salvaje". "Todos los poderes del Estado están actuando para que él no tenga derecho a la defensa, para que pase lo que pase, sus derechos se hayan visto vulnerados", según ella.

Polémica con Argentina

Díaz Ayuso también ha señalado que el conflicto diplomático con Argentina no fue iniciado por el presidente argentino, Javier Milei, sino por el Ejecutivo español. La dirigente conservadora ha explicado que intentará agendar una cita en su próxima visita a España en junio.

"Digamos que el Gobierno no ha ayudado mucho en las relaciones con este presidente", ha opinado en Telecinco, donde ha afirmado que el "único" que se beneficia en esta polémica es "el Gobierno que está en campaña, Milei no lo está", en alusión a los comicios europeos del próximo 9 de junio.