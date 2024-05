Teresa Ribera: "votar al PSOE supone decir dos veces no a la derecha y a la ultraderecha"

La candidata socialista al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, ha afirmado este lunes que votar al PSOE en la cita del 9 de junio supone "decir dos veces no a la derecha y a la ultraderecha, en Europa y en Extremadura", y a su mensaje "de que cada cual se las apañe como pueda".

"Hay quien piensa que recortar los ingresos eliminando impuestos a las grandes fortunas puede pasar desapercibido. No, la justicia social precisa de la justicia fiscal", ha agregado Ribera en alusión al Gobierno extremeño.

En un mitin celebrado en Mérida, Ribera, que ha estado acompañada en el turno de intervenciones por el extremeño Ignacio Sánchez Amor, número 15 en la candidatura del PSOE, y el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, ha advertido del peligro de que las políticas de recorte social y de derechos que impulsa PP y Vox impregnen en la sociedad.

En este marco, ha puesto como ejemplo el hecho de que el Parlamento extremeño no suscribiera una declaración conjunta y unánime contra la violencia de género o para respaldar los derechos de los colectivos LGTBI.

También ha criticado los recortes que, a su juicio, ha aplicado el Gobierno de María Guardiola en comedores escolares y becas frente a las políticas de generación de empleo digno, de desarrollo económico y social que impulso el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, para quien Ribera ha tenido palabra de cariño y reconocimiento.

"La defensa de los intereses de España y Extremadura coexiste con la defensa de los intereses europeos" a través de "soluciones de unidad, solidaridad y flexibles a favor de todos, no contra nadie", ha agregado la candidata del PSOE.

En su discurso, Sánchez Amor ha asegurado que la derecha no habla de Europa ni de economía, pues "saben -ha añadido- que recibirían un chorreo de buenos datos", y difunden "el falso mito de que Bruselas está contra el campo", pues uno de cada cuatro euros de la renta agraria proviene de Europa.

No obstante, ha advertido de que Europa "no es un cajero automático". "Europa exige de nosotros compromisos y políticas", como Teresa Ribera en materia energética y "lo que hizo Felipe, aunque ahora no esté de moda citarlo, con la idea de la ciudadanía europea".

Gallardo ha animado a militantes y simpatizantes del PSOE a convencer a amigos y familiares para que apoyen al PSOE en la cita europea con las urnas, pues "la derecha tiene la esperanza de que no vayamos a votar".

"No van a cesar en los insultos, pues saben que cuando no hay nada que ofrecer tiene que confrontar de la peor forma", ha dicho Gallardo en alusión a la derecha y la ultraderecha, que "son tan parecidas que han acabado siendo la misma cosa".

En un prisma extremeño, el secretario general de los socialistas extremeños ha explicado que "antes -en referencia al Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara- había certidumbre, proyectos, esperanza y confianza; ahora hay inestabilidad, insultos y no asumir responsabilidad alguna".

"Cuando no se tiene proyecto ni palabra, no se puede defender nada para esta tierra", ha dicho Gallardo refiriéndose a la presidenta extremeña, María Guardiola. "Quien traiciona su palabra una vez, la traicionará siempre", ha insistido.

Osuna ha expuesto que frente a los 90 millones de euros que han llegado a Extremadura procedentes de Europa está un PP que "vive en el rencor y en el insulto". El discurso del PP, según ha añadido, es el del "odio a los socialistas y a Pedro Sánchez".