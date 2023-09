¿Qué tal has pasado el verano? ¿Ser reina ha representado algún cambio con respecto a otros?

Ha sido intenso. Tras graduarme de Enfermería, no quería dejar pasar la oportunidad de trabajar en un hospital y, casi todos los fines de semana, ha habido presentaciones de las reinas y damas de los pueblos vecinos, a los que Vila-real ha sido invitados y he ido como representante. He de confesar que compaginarlo ha sido algo complicado, pero es un año especial y he tratado siempre de no perderme nada.

¿Cuál ha sido el momento más emotivo para ti desde que comenzaste tu reinado?

El castillo de final de las fiestas de Sant Pasqual fue para todas uno de los momentos en los que se unieron numerosos sentimientos. Convivimos más de diez días y sabíamos que íbamos a añorar vernos día tras día, despidiéndonos de la que había sido una de las mejores semanas que jamás repetiríamos.

¿Cómo recuerdas las fiestas de Sant Pasqual de mayo?

Fueron muy intensas, días de no parar, de nuevas sensaciones y emociones y con momentos que, a día de hoy, mis damas y yo ya nos sentamos a recordar. Conocimos a mucha gente, vivimos anécdotas y estrechamos lazos, acompañadas de personas que nos hicieron disfrutar de esta experiencia como niñas.

¿Cómo afrontáis tú y tu corte el inicio de las fiestas?

Llevamos ensayando el ball de plaça estos últimos meses. Ya hemos hecho alguna que otra reunión y los nervios del principio empiezan a aparecer. Sabemos que son las últimas fiestas que pasaremos como reina y damas de Vila-real y por eso queremos disfrutarlas al máximo. Tenemos muchas ganas de revivir todo aquello que pasamos en mayo y compartirlo juntas, con nuestras familias y con el resto de la gente.

¿Qué actos de las celebraciones en honor a la Mare de Déu de Gràcia destacarías?

Me hace especial ilusión la baixà de la Mare de Déu de Gràcia, reencontrarnos con ella y hacerle la ofrenda de flores. Muchas peñas y asociaciones del pueblo participan y es muy emotivo ver como los más pequeños llevan ilusionados sus flores a nuestra moreneta.

¿Ostentar este cargo está cumpliendo tus expectativas?

Este año está quedando por encima de mis expectativas, no solo por todo lo que estoy viviendo sino también por con quien lo comparto. Las damas se han convertido en un gran apoyo este verano, al igual que sus familias y, cuando se ha dado la ocasión, no hemos dudado en juntarnos. También he ido conociendo a reinas de pueblos vecinos, con las que he compartido fines de semana enteros y a las que he podido llevar un trocito de Vila-real.

¿Recomiendas la experiencia?

Es una experiencia que recomendaría a todo aquel que tenga la ilusión de representar a Vila-real y de conocer desde dentro sus tradiciones. Es un año muy intenso y gratificante a la vez, la gente se vuelca y es necesario apreciar esos pequeños gestos. Es una oportunidad única que no todo el mundo llega a vivir y por ello animaría a vivirla a cualquiera que tuviera la oportunidad.

¿Qué mensaje lanzarías a los vecinos y visitantes?

Tenemos la suerte de alargar un poco más el verano con estas fiestas y hemos de aprovechar esta semana, antes de volver a las rutinas. Es momento de regresar a las peñas, llenar las calles de colores, participar en cada acto y seguir con las tradiciones, siempre desde el respeto y la admiración hacia Vila-real.