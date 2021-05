La Universidad CEU Cardenal Herrera ha organizado esta semana un encuentro de profesionales y expertos del deporte para abordar la estrecha relación entre el mundo educativo y deportivo. Con el título Educación y deporte competitivo visto por sus protagonistas, la jornada contó con las intervenciones del jugador del Villarreal CF Manu Trigueros, que estudió Magisterio en el CEU de Castellón; el karateka Guillermo Hernández, que cursó Medicina en este mismo campus; así como la ajedrecista Adriana Palao y la capitana del equipo femenino del Valencia Basket, Anna Gómez, que compaginan sus carreras deportivas con sus estudios de Fisioterapia y Comunicación Audiovisual, respectivamente, en el campus de Valencia de esta universidad.

La sesión se cerró con una mesa redonda sobre el deporte adaptado, en la que intervinieron el entrenador de Cocemfe Castelló BSR, José A. Galocha, y el profesor de Fisioterapia del CEU e investigador Javier Martínez Gramage.

Casos de éxito

La jornada arrancó con una entrevista virtual a Manu Trigueros. A pocas horas de disputar la final de la Europa League, el futbolista subrayó la importancia de la formación, también para los deportistas de competición. "Mis padres me inculcaron que tenía que estudiar, porque el fútbol no lo era todo. A partir de ahí, vi que tenía la posibilidad de entrar en el CEU y, cuando lo hice, me sorprendió positivamente en todos los sentidos. Me encontré una familia, gente maravillosa que entendió mi situación y me apoyó desde el primer momento para conciliar estudios y carrera deportiva", destacó

El centrocampista, que no descarta ejercer como ayudante de entrenador o maestro cuando concluya su carrera deportiva, también se mostró muy satisfecho con el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que prevé implantar su universidad en septiembre y considera una carrera necesaria para la sociedad y el sector deportivo de Castellón. "Animo a los futuros alumnos a que aprovechen esta oportunidad formativa", concluyó.

El encuentro prosiguió con las intervenciones de los otros tres deportistas invitados, que destacaron la importancia de formarse académicamente, y el apoyo que les ha procurado esta universidad desde el primer día, para ayudarles a compaginar estudios y carrera deportiva.

Deporte adaptado

Por su parte, el entrenador de Cocemfe Castelló, tras explicar las claves del entrenamiento y competición del baloncesto en silla de ruedas, recordó que es una disciplina poco conocida y carece de estudios de referencia en el plano físico y táctico. En este sentido, considera clave apostar por la formación en este y otros deportes adaptados. "Hay un camino por explotar y trabajar donde los profesionales van a poder aportar mucho", aseguró.

Martínez Gramage coincidió en la importancia de la formación y la investigación en este ámbito. El vice-responsable de Clasificación Funcional del Paratriatlón de la World Triathlon, que lideró el proyecto de investigación que permitió que este deporte se convirtiera en paralímpico en Río 2016, también explicó el funcionamiento del Laboratorio de Investigación en Análisis del Movimiento del CEU en la Fisioterapia en Pediatría y de la Fisioterapia Deportiva.