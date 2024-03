Dos artistas de Castellón protagonistas en pleno Times Square de Nueva York

La familia Bort está de enhorabuena. El arte de Pascual (padre) y Lluís (hijo) ha llegado a uno de los lugares con más repercusión del mundo, Times Square.

Ambos han sido seleccionados para que sus obras formaran parte de la exposición titulada "Art of Spain in New York", la cual se proyectó en una de las gigantescas pantallas de Times Square de 158 m² durante las 24 horas el pasado lunes 4 de marzo. Esta exposición estuvo organizada por Santana Art Gallery con sede en Madrid y en Nueva York, con la colaboración de la Galeria O+O Oriente & Occidente de València.

Cuenta Lluís que sus propuestas artísticas fueron seleccionadas para formar parte de un grupo de 15 artistas internacionales que pudieron participar en la exclusiva exposición. "Nuestras obras se proyectaron durante todas las horas del día 4 de marzo durante 1 minuto y medio y las pudieron disfrutar las más de 330.000 personas que pasan por allí diariamente".

Obras fotográficas

El trabajo de Pascual Bort se titula "Bosc Animat" y se hizo mediante una técnica fotográfica en la que compone diversos elementos de diferente fotografías para generar una nueva, que en este caso se trata de la cara del bosque.

"Bosc Animat" - Pascual Bort / RDM

Por su parte, la obra de Lluís se titula "Passió pel patrimoni moliner" y se trata de un trabajo en defensa de los molinos de agua de Mallorca, donde reside actualmente por motivos laborales. Este trabajo pretende ser un toque de atención para la población para recuperar el patrimonio que año tras año va desapareciendo con la nula respuesta de la sociedad.

'Passió pel patrimoni moliner' - Lluís Bort / RDM

Arraigo artístico en Onda

Los Bort están muy ligados al mundo de la fotografía mediante la Agrupación de Fotografia d'Onda, "L'Art de la llum. Y afirman que esta exposición en pleno pulmón de Manhattan ha sido muy especial para ellos por ser la primera exposición colectiva en la que han podido participar padre e hijo.