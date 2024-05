Pogacar destruye el Giro en la contrarreloj

Tadej Pogacar destruyó a todos los rivales, y a la propia carrera, en la primera contrarreloj del Giro de Italia. No dejó a nadie vivo en la general. No permitió que nadie pudiera inquietarlo, ni siquiera Filippo Ganna, que iba a ganar la etapa, que ya era mucho, pero sin querer saber nada de la pelea por la carrera. Han pasado siete etapas, falta toda la montaña menos la subida a Oropa, donde ganó, y tiene a todos sus rivales a más de dos minutos y medio en la clasificación.

Van siete etapas. Ha ganado dos, ha sido tercero en otra y si no ha querido despuntar más ha sido porque el terreno no se lo ha permitido para mayor satisfacción de ciclistas como Pelayo Sánchez, vencedor al sexto día del Giro. ¿Levantará el pie? ¿Querrá mirar la carrera desde la barrera? ¿Empezará un día de estos a pensar en el Tour? Son preguntas que quedan en el aire porque si actúa como hizo en la Volta, aunque sólo fue durante una semana y no tres, querrá devorarlo todo con un hambre insaciable como si tuviera un agujero en el estómago y tal cual hacía hace 50 años, Eddy Merckx.

El Giro no está sentenciado a pesar del arrollador dominio del fenómeno esloveno. Pero no lo está porque, por desgracia, pueden suceder contratiempos a los que Pogacar no es ajeno. Recuérdese el año pasado, cuando Remco Evenepoel tuvo que abandonar con la ‘maglia rosa’ a cuestas por culpa del covid, que ahora, afortunadamente, no parece estar en el menú de desgracias de las carreras ciclistas. Y porque pueden cruzarse gatos negros, porque si sólo se contempla el dominio de Pogacar más vale ir pensando en quién hará segundo, si el colombiano Daniel Martínez, a 2.36 minutos del liderato, o el galés Geraint Thomas, a 2.48 minutos de la primera plaza. Martínez y Thomas son el segundo y el tercero de la tabla y ya están a años luz de Pogacar cuando todavía quedan por celebrar 14 etapas; entre ellas, la primera jornada de alta montaña, este sábado en los Abruzos.

Pogacar salió el último en una contrarreloj de 40 kilómetros, con una cuesta considerable a 5 de meta, y acabo ganándolos a todos al increíble ritmo de 47 por hora. Siempre fue por encima de los tiempos de Ganna, que se creía el vencedor del día, hasta que camino de la meta de Perugia el terreno emergió como un escenario para escaladores. Y fue en la cuesta final donde Pogacar aniquiló a todos, incluido a Ganna, que a falta de 5 kilómetros superaba al astro esloveno en 48 segundos.

No hay otra historia que no sea contar las hazañas de Pogacar capaz de sacar 1.49 minutos a Martínez, 2 a Thomas, 2.07 a O’Connor, 2.50 a Bardet, 2.55 a Uijdebroeks y 4.17 a Juanpe López, el primero de los cinco españoles. Este sábado más madera, que es el Giro de Pogacar. Es él contra todos y todos mirándolo con su ‘maglia rosa’, que si no viste de principio a fin se debe a un error de cálculo en el esprint del primer día.