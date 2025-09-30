01
Tal y como nos explica Pinky, experto en purines, si se gestionan correctamente, estos residuos pueden transformarse en biometano, una fuente de energía renovable.
“Hola, soy Pinky, experto en purines. Vivo en una granja con otros animales y, como a vosotros, me preocupa el impacto que tienen las explotaciones ganaderas en el medioambiente. Dicen que del cerdo se aprovecha todo, ¡y en mi caso hasta los purines! Si os quedáis, a lo largo de cuatro vídeos os invito a descubrir cómo gestionar correctamente los residuos orgánicos de origen animal, incluidos los purines, para que puedan tener una segunda vida y producir biometano, una energía limpia y renovable que está ayudando a descarbonizar el sector ganadero. También os quiero presentar a mi gran amiga Elena Monje, divulgadora científica en las redes de @infarmarte. Espero que, entre los dos, podamos resolver todas vuestras dudas. ¿Nos acompañáis en este viaje?”
