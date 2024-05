Madrid, mucho más que música

Uno de los eventos más destacados es el festival Mad Cool, que presenta en la edición de 2024 uno de los carteles más impresionantes y eclécticos del año, siendo una mezcla perfecta entre grupos consolidados y talentos emergentes.

El Recinto Iberdrola Música acogerá, entre el 10 y el 13 de julio, a miles de visitantes, dispuestos a bailar, divertirse, refrescarse (esto es imprescindible con el sofocante calor madrileño), cantar a pleno pulmón e iluminar el cielo con sus móviles. Entre los grupos más destacados podemos encontrar nombres como Garbage, The Smashing Pumpkins, Dua Lipa, Pearl Jam, Keane, Sum 41, Maneskin, The Killer, Avril Lavigne, Bring Me The Horizon, etc.

Otra opción destacada, dentro del circuito de eventos musicales, es el Festival Río Babel, celebrado en la Caja Mágica durante los días 4, 5 y 6 de julio. El evento pretende poner a bailar a todo Madrid, ofreciendo excelentes opciones musicales, del panorama nacional e internacional, que se combinan con una zona gastronómica sin precedentes y con actividades complementarias, como el Babel Comedy, que, gracias a su cartel de humoristas nacionales, llenará los escenarios de monólogos e improvisaciones cómicas. Entre los invitados se encuentran figuras cómicas tan reconocidas como Inés Hernand, Iggy Rubín, Facu Díaz, JJ Vaquero, Héctor de Miguel, Bianca Kovacs o Valeria Ros.

El festival apuesta por una oferta musical ecléctica, que hace de la variedad su razón de ser. Pisarán la Caja Mágica artistas tan variados como Juanes, Andrés Calamaro, Amaral, Die Antwoord, La Oreja de Van Gogh, La Pegatina, Trueno, Delaporte, Rayden, etc.