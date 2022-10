El ministro turco de Salud, Fahretin Koca, ha confirmado la muerte de 28 personas en la explosión que ha tenido lugar este viernes en una mina de carbón de la provincia de Bartin, en el norte de Turquía, cerca del Mar Negro, por la que otras 11 personas reciben atención médica. "El número de víctimas por la explosión en Bartin llegó a 28. Se está haciendo todo lo necesario para el tratamiento de 11 pacientes, seis en Estambul y cinco en Bartin", ha informado el miembro del Gobierno en su cuenta de Twitter.

Por el momento se desconocen las causas de la explosión, que se ha registrado a 300 metros de profundidad, y hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y bomberos, según recoge la agencia Anatolia. El gobernador de Bartin, Nurtac Arslan, ha confirmado la presencia de 44 mineros atrapados a una profundidad de 300 metros y otros cinco a 350 metros. Asimismo ha informado de que varios trabajadores ya han sido rescatados, algunos de los cuales han sido trasladados al hospital.

Tras conocerse el suceso, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ordenado a los ministros del Interior, de Energía y Recursos Naturales y el de Trabajo y Seguridad Social, Suleiman Soilu, Fatih Donmez y Vedat Bilgin, respectivamente, que se desplacen hasta Amasra. De igual modo, la Fiscalía General de Bartin ha puesto en marcha una investigación sobre lo ocurrido, asignando el caso a tres fiscales. Soilu, que recibió información de las autoridades en el lugar, ha transmitido a los periodistas que el incidente ocurrió alrededor de las 18:15 horas y que los equipos de salvamento y búsqueda y rescate tanto de la región como de los alrededores intervinieron tras la explosión, según recoge 'Sözcü'.

El ministro ha afirmado que todos los equipos de búsqueda y rescate que son competentes se han desplazado: "Algunos de ellos han llegado aquí. Todos nuestros amigos técnicos y todos nuestros amigos que están familiarizados con este tema continúan su trabajo aquí". Además, ha informado de que la gobernadora está supervisando la búsqueda y el rescate junto a sus colegas desde el comienzo del incidente.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye’ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 14 de octubre de 2022

El ministro de Energía turco, Fatih Dönmez, que también ha acudido a Amasra, explicó a los medios que según las primeras evaluaciones el desastre fue causado por una explosión de grisú. "Hay varios derrumbes parciales", explicó Dönmez, por lo que un número aún indeterminado de mineros está atrapado en la mina.

"No sabemos nada. Hubo polvo y humo, no pudimos ver qué pasó. Yo salí por mis propios medios. Los que estábamos algo alejados solo sentimos la presión de la explosión, pero no pudimos ver nada", indicó a la cadena NTV un minero que salió del pozo antes de que llegaran los equipos de rescate.

Turquía sufre con cierta frecuencia graves accidentes en las minas de carbón y lignito, que los sindicatos achacan a las escasas medidas de seguridad en un sector escasamente regulado y controlado. El mayor desastre tuvo lugar en mayo de 2014 en una mina de Soma, en la provincia occidental de Manisa, cuando murieron 301 mineros por un incendio causado por una explosión eléctrica en un pozo.