La Comisión Europea quiere que las plataformas digitales etiqueten el contenido generado con inteligencia artificial y que lo hagan de forma "inmediata" para reforzar la lucha contra la desinformación antes de la entrada en vigor a finales de agosto de la Ley de Servicios Digitales (DSA, en sus siglas en inglés). Así lo ha reclamado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, tras la reunión celebrada este lunes con los 44 firmantes del Código de Conducta contra la desinformación, entre los que figuran Meta, Google/YouTube, Microsoft y Tik Tok, entre otros.

“La Inteligencia artificial generativa puede ser una fuerza para el bien pero también hay que mencionar su lado oscuro”, ha recordado la comisaria durante una breve intervención ante la prensa sobre los "nuevos riesgos" que plantea esta tecnología y sus potenciales “consecuencias negativas para la sociedad”.

La preocupación en Bruselas se ha disparado en los últimos meses. Herramientas como el ChatGPT y Bard de Google son capaces de crear contenidos complejos en cuestión de segundos, los generadores de imágenes pueden crear fotos y vídeos de eventos que nunca han ocurrido y programas de generación de voz son capaces de imitar voces a partir de una pequeña muestra.

Nuevas salvaguardas

Todo esto plantea nuevos desafíos, particularmente en la lucha contra la desinformación, que requieren, según Bruselas, de una respuesta a dos niveles. En primer lugar, con la puesta en marcha "inmediata" de nuevas salvaguardas para evitar que este tipo de servicios puedan ser utilizados “por actores maliciosos para generar desinformación” entre los ciudadanos.

Y, en segundo, haciendo que las plataformas con potencial para difundir desinformación generada por IA etiqueten el contenido con claridad para que los usuarios sean conscientes de que el contenido ha sido producido por inteligencia artificial. "Queremos que las plataformas etiqueten la producción de IA de forma que el usuario normal, que además está distraído con muchas cosas diferentes, lo vea claramente", ha añadido Jourova.

Críticas a Twitter

La lucha contra la desinformación se convertirá en una obligación legal a partir del 25 de agosto para 17 grandes plataformas y dos motores de búsqueda con la Ley de Servicios Digitales y algunos de los compromisos incluidos en el código de buenas prácticas, que tiene actualmente carácter voluntario y del que la compañía Twitter decidió salirse hace unos días, serán de obligado cumplimiento.

"Creemos que es un error de Twitter. Twitter ha elegido el camino difícil, ha elegido la confrontación. En la Comisión nos hemos dado cuenta de ello. Ya sabemos que es voluntario pero que no se equivoquen: al abandonar el código, Twitter ha atraído mucha atención y sus acciones y el cumplimiento de la legislación de la UE será examinado con rigor y urgencia", ha recordado Jourova sobre la última decisión de Elon Musk, de quien no ha recibido muchas explicaciones sobre los motivos que le llevaron a dar este paso.

Según Jourova, el código de conducta no es solo lo correcto sino que también prepara a los firmantes del mismo para la aplicación de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales y la multinacional del pájaro azul sabe “muy bien” qué tiene que hacer.

Mitigar riesgos

La comisaria no ha querido anticipar qué ocurrirá en septiembre, una vez que las obligaciones de la DSA sean de cumplimiento obligado, pero sí ha apuntado que desde agosto de este año examinarán con lupa las medidas adoptadas por la empresa para “mitigar los riesgos” y adoptar medidas contra los contenidos ilegales.

"Sería sexy decir que en septiembre de este año tendrán una sanción del 6% de la facturación anual. Olvídenlo. No he dicho esto porque, por supuesto, no puedo predecir la reacción. Tendremos que ser muy objetivos en la evaluación de las medidas adoptadas por cada una de las plataformas. Y Twitter sabe bien lo que tienen que hacer porque la Ley de Servicios Digitales es muy clara en una numeración de las obligaciones", ha dicho la comisaria, que ha recordado que la empresa ha colaborado durante años con el Ejecutivo comunitario. "Tenían gente muy competente y determinada que entendía que las plataformas tienen que asumir mucha más responsabilidad", ha recordado.