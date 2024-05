Estados Unidos "respeta" la decisión de España de reconocer a Palestina y no ha mostrado ninguna "discrepancia"

La decisión de España de reconocer a Palestina como Estado está tomada y es inminente. La fecha con la que se trabaja es el 21 de mayo, dentro de dos semanas. Probablemente sea una decisión del Consejo de Ministros y una declaración solemne del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según fuentes diplomáticas.

En este contexto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido este viernes una reunión de cerca de hora y media con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que uno de los temas a tratar ha sido el de la guerra en Oriente Próximo. El jefe de la diplomacia española ha querido subrayar la sintonía entre ambos países en el objetivo de promover el fin de la violencia: buscar un alto el fuego (Estados Unidos participa con Egipto y Qatar en las negociaciones entre Israel y Hamás); evitar que Israel entre a sangre y fuego en el sur de la Franja, donde malviven 1,5 millones de personas; exigir que se permita la entrada de ayuda humanitaria; y, en el largo plazo, buscar una solución de dos Estados independientes que convivan en paz.

Pero hay una cuestión en la que Washington y Madrid difieren, y de la que Pedro Sánchez ha hecho bandera de su política exterior del último medio año: el reconocimiento de Palestina como un Estado; darle el mismo nivel bilateral que el que tiene Israel. La Administración de Joe Biden, al igual que las de los anteriores gobiernos estadounidenses, pretende, sin embargo, posponer ese reconocimiento hasta que se consiga un acuerdo de paz entre las partes y que ambos países se reconozcan entre sí. Hasta que se consiga la solución de dos Estados.

"Tony Blinken respeta la decisión soberana de España y no ha emitido ninguna opinión al respecto", ha dicho Albares a preguntas de los periodistas desplazados a la capital de Estados Unidos sobre el contenido del encuentro con Blinken. "Este asunto no ha tomado mucho tiempo. En ningún momento he notado que haya ninguna posición de discrepancia. Él evidentemente sabe nuestra posición, porque la hemos hecho pública". Blinken no se ha tomado esa información como una "solicutud de aquiescencia", ha añadido Albares.

Bandera política de Pedro Sánchez

Al mismo tiempo, este viernes, España ha promovido, junto a otros 55 países, una votación en la Asamblea General para insistir en que se admita a Palestina como Estado miembro. 146 de los 193 países miembro de la ONU han votado a favor, entre ellos España. Solo nueve lo han hecho en contra (Israel, Estados Unidos y Alemania, entre otros), exponiendo en la sede del multilateralismo global la soledad en este terreno de Israel y sus principales aliados. También se han ampliado los derechos de los territorios ocupados en Naciones Unidas.

El presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores han apostado un alto capital político promoviendo en giras por Europa y por Oriente Próximo su visión de la solución del conflicto. Pedro Sánchez fue de los primeros dirigentes en criticar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la matanza de civiles en Gaza. Y ha intentado aunar apoyos de otros países dentro de la Unión Europea para hacer un reconocimiento simultáneo y conjunto, que aumentar el efecto de presión política que la medida puede suponer.

¿Por qué hacer ese reconocimiento justo ahora, en plena guerra? Fuentes diplomáticas apuntan a que se trata de ponérselo más difícil a aquellos que quieren hacer desaparecer la posibiliad real de un Estado palestino. Si un número elevado de países relevantes reconoce su existencia, se hace un poco más irreversible su consumación, apuntan las mismas fuentes. ¿Por qué no buscar consenso dentro de la UE? Si hay ruptura de consenso, apuntan esas fuentes, es por aquellos que no van en esa dirección, porque ya hay nueve países que lo reconocen y pronto serán cuatro, cinco o seis más.

Acuerdo contra la desinformación

Los Gobiernos de España y Estados Unidos también han sellado este viernes un acuerdo bilateral para luchar de forma conjunta contra la manipulación informativa y la desinformación, especialmente en español. Blinken y Albares han firmado el acuerdo en Washington, tras una reunión de trabajo en la sede del Departamento de Estado. En él, se establece un "marco de cooperación bilateral para contrarrestar la manipulación" que incluye "el intercambio de información", según explican fuentes diplomáticas. Todo ello, insisten, "siempre dentro de las leyes, reglamentos y políticas" nacionales.

El Memorando de Entendimiento se empezó a preparar antes de la crisis desatada por las informaciones sobre la mujer de Pedro Sánchez, aseguran las mismas fuentes, y de la decisión del presidente de seguir en el Gobierno pero emprendiendo reformas contra lo que define como la "máquina del fango" en España: la connivencia entre actores políticos y "medios digitales y páginas web" que estarían, según Moncloa, minando la convivencia y poniendo en riesgo la democracia.

La firma también se produce tras un acuerdo alcanzado en la Unión Europea para regular los medios de comunicación y que debe ser transpuesto a la legislación nacional.

En una breve comparecencia ante los medios tras la firma del memorando, Antony Blinken ha definido "la propaganda, la desinformación y la manipulación informativa" como amenazas que ponen en peligro los procesos electorales democráticos y "dañan las instituciones". Estados Unidos sufrió un asalto violento al Congreso tras una campaña de bulos de los seguidores de Donald Trump sobre la supuesta victoria del republicano en 2020.

"Lucharemos de forma conjunta contra cualquier intento de interferencia electoral, especialmente contra la desinformación en españo", ha añadido el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, en la sala del Departamento de Estado donde se ha firmado el acuerdo, rodeada de las fotos de los 'padres fundadores' de Estados Unidos y de los anteriores responsables de Exteriores del país.