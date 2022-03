Recetario magdalenero: La clave de las patatas bravas

Las patatas bravas se comen todo el año pero ahora en Magdalena, en Castellón, son un indispensable en la lista que apunta el camarero cuando se acerca cualquier grupo, joven o un poquito menos joven. Parece fácil de preparar y sencillo. Pues patata y ya. Pero tiene su truco y cada bar le da su toque. Las hay hasta deconstruidas pero para el tapeo magdalenero funcionan más los clásicos, sin desmerecer al resto.

Uno de los clásicos y ganador de concursos

¿Y cómo es un clásico? En pleno centro de Castelló, justo en la esquina del callejón de las tascas y la plaza Santa Clara, nos atiende David Novella, de Cafetería Amado.

Presume de cómo la preparan allí. Llevan carrera pero también premios a sus espaldas. «Hemos ganado en el Mesón de la Tapa y la Cerveza un montón de años con la receta de las bravas», asevera muy orgulloso el hostelero.

El pimentón, que no falte

Y nos cuenta todo lo que sabe de ellas. «Las bravas que le llaman aquí no son en realidad tales, porque no se hacen con salsa brava exactamente. En nuestro caso, nos hemos especializado en la patata con el pimentón y el all i oli», resalta. «Esto, así preparado con estos ingredientes, es lo típico de la zona de Castellón», añade. ¿Y cómo cocinan una ración con el tubérculo estrella? «Freímos la patata, la salamos y luego le echamos el pimentón dulce y también el pimentón picante. Y el all i oli de aquí de la zona», dice.

El secreto es la variedad de patata

El principal secreto es la patata. «Depende de la que uses. Esa es la clave. Nosotros elegimos la variedad de patatas agrias. Para las bravas y para la fritura en general es lo mejor. Lo bueno es que la patata se queda crujiente por fuera y por dentro está blandita. Le da esa textura y cambio el sabor completamente», concluye.