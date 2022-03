La decisión del presidente de la Gestora de Gaiatas tras las fiestas de la Magdalena

El actual presidente de la Gestora de Gaiatas, Esteban Gual, no optará a la reelección como máximo responsable de este ente festero de Castelló «por motivos laborales que no me permiten seguir en el cargo como a mi me gustaría». Por esta razón, y tras cuatro años al frente de la Gestora tras sustituir a Carlos Chippirraz en el 2018, Gual dejará paso a otro presidente que deberá ser elegido por el resto de sus compañeros de los 19 sectores de la ciudad.

Este ha sido un buen año para la gaiata 6 Farola-Ravalet que preside también Gual. Este sector ha ganado varios premios, entre ellos, el primero de gaiata infantil y el segundo de gaiata grande.