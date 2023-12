El Palau esdevé un plató ple d’estels en el ‘Got talent’ especial de Rafalafena

Nit de gal·la i de molt de talent en la gran festa amb la que la gaiata 16 Rafalafena va presentar les seues màximes representants per a la Magdalena 2024, María Tirado Linares com a madrina; i la xiqueta Lucía Ancares Pérez como a madrina infantil, compartint protagonisme amb el president, Gabriel Fernández Camacho. El Palau de la Festa es va convertir en un plató de televisió per emetre en rigurós directe un Got Talent de Castelló amb protagonistes de tota la província.

Amb música de Magdalena i el focus ben lluent, la gaiata va rebre als seus portaestandarts, Gabriel Alfonso Suárez i Óscar Espinosa Vilar, seguits de les col·laboradores Miriam Bustos Lleó, Melani Jin Zhoe i Julia Capdevila Rives, i les madrines del sector la passada Magdalena, Yaiza Ballester Bautista i Lledó Montes Sauane. Vols conéixer als màxims representants de la gaiata 16? Escenari ple de somnis Elles van ser les encarregades de passar el testimoni de l’orgull de genealogia rafalafener a la màxima representant del districte per al 2024, María Tirado Linares, que van ser anfitriona de la seua comissió sobre un escenari ple de somnis. Al mig del Palau, van impossar la banda a la madrina d’honor, Leire Ferrando Parreño; i les dames d’honor Mar Valle Parreño, Ainhoa Valle Parreño i Aida Vlaicu Estrada, que van començar a omplir els seus seients de goig i festa plena castellonera. Amb un sonriure Amb un somriure va entrar al Palau la madrina infantil, Lucía Ancares Pérez, que va acollir a la madrina d’honor infantil, LledóAmat Mondragón, acompanyada per Víctor Fasie; Yulia Nieto Capdevila, amb Alan Hamidi Varea; Lourdes Nieto Capdevila, amb Eliazar Hamidi Varea; Candela Badenes Fernández, amb Mateo Montes Sauane; Vanesa Olmedo Bermúdez, amb Víctor Solá Olmedo. Uns honors compartits amb el Rafalafer de l’Any, homenatge que va recaure en la Federació de Penyes del CD Castelló i que van recollir Alberto Álvaro Aicart, en una nit per a recordar.