Un italià amb una forta afinitat pel repertori alemany. Així es presenta Antonello Manacorda, al qual molts defineixen com un Der Tagesspiegel, és a dir, un «melodista natural». Des dels seus inicis, el torinès ha sobresortit per la seua versatilitat com a director, imprimint una gran força creativa a l’aparell orquestral, fruit de la riquesa de la seua formació musical.

Al costat del llegendari Claudio Abbado, va ser un dels membres fundadors de la Mahler Chamber Orchestra, i en l’actualitat és el director artístic de la Kammerakademia Potsdam, conjunt amb el qual ha produït una sèrie d’enregistraments premiats. Manacorda ha actuat a més en els teatres d’òpera més famosos del món al capdavant d’orquestres simfòniques de renom internacional, i en breu se situarà enfront de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) per a oferir un concert en l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

En la seua presentació al capdavant del conjunt de Les Arts, Antonello Manacorda brinda un programa que arrenca amb la cèlebre obertura d’El somni d’una nit d’estiu de Felix Mendelssohn-Bartholdy, inspirada en la peça homònima de William Shakespeare. La nit estiuenca serà com un fil conductor d’aquesta actuació, ja que la seguint peça que interpretaran serà el cicle de cançons Les nuits d’eté, d’Hector Berlioz, unes peces que va compondre a partir de poemes del seu amic Théophile Gautier, un títol que evoca en el seu rerefons l’admiració de Berlioz pel bard anglès. Per a finalitzar aquesta proposta, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i Manacorda oferiran La mer, una de les partitures orquestrals més venerades de Claude Debussy.

En aquest concert, l’OCV i Manacorda no estaran sols, ja que la mezzo-soprano Marianne Crebassa els acompanyarà durant la interpretació de Les nuits d’eté.

Les Arts és simfònic

La presència de Manacorda al capdavant de l’OCV es deu al cicle «Les Arts és simfònic». L’univers de la música simfònica constitueix un dels pilars bàsics que sustenten la programació de Les Arts des de la seua inauguració. És per això que cada temporada, la seva formació titular, protagonitza una sèrie d’actuacions dirigida per batutes de renom internacional per a interpretar, amb brillantor, complexes partitures simfòniques en paral·lel a les seues intervencions com a orquestra d’òpera i ballet a la sala principal. Així, després del seu concert a Castelló aquest 28 de maig, a les 19.30 hores, actuaran a València l’endemà, el 29.

Destacar que aquest concert forma part també de la bona entesa entre Les Arts i la delegació territorial de l’Institut Valencià de Cultura a Castelló —així com amb la Societat Filharmònica de Castelló—, ja que totes dues entitats han sumat esforços perquè l’agrupació orquestral de la Comunitat visiti la capital de la Plana amb major assiduïtat. D’aquesta manera, el públic castellonenc gaudirà novament d’un concert de primer ordre, sens dubte.