TEST, deu anys d’art a Vila-real

Des del 4 de març i fins el 29 d’abril, Vila-real torna a ser el millor aparador i llançadora per a la promoció de nous artistes. Torna TEST, la Mostra d’Art i Creativitat amb una edició molt especial, la del seu desè aniversari, en la qual el seu leitmotiv s’alinea més que mai amb aquest propòsit.

Recolzat pel Departament de Museus de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vila-real, el TEST 2023 està cridat a ser, sense fissures, «una radiografia de la realitat artística que hi ha al nostre voltant; una oportunitat per a compartir amb el públic què és el que vindrà, aqueixes tendències emergents i què és el que s’està començant a coure en l’art contemporani des de l’escala més jove dels nous creadors», explica el seu director, Pascual Arnal. Perquè si alguna cosa defineix a aquesta edició de la Mostra és la joventut. La que emana de les i els creadors que construeixen el TEST 2023, que acosta a una generació que no depassa la barrera dels 30 anys.

L’elenc d’artistes convidats blinda la varietat de disciplines, segell de la cita. Els vila-realencs Gema Quiles (pintura) i Alejandro Ocaña (instal·lació escenogràfica) i l’alacantí Alex Gambín (dibuix i pintura), donen forma a l’exposició col·lectiva amb seu en el Convent Espai d’Art de Vila-real. S’uneix l’art urbà de la gallega Lídia Cao per a seguir consolidant el museu de carrer del TEST.

«És un orgull per a la Mostra visibilitzar el treball d’artistes que, d’alguna manera, han crescut amb ella; que han començat a desenvolupar la seua carrera artística amb el TEST ja en rodatge», indica Arnal. «Tant de bo aquesta espècie de vides paral·leles que s’han traçat entre el TEST i els artistes convidats haja servit per a ser un punt d’inspiració o per a plantar una llavor en aquesta generació tan jove que, com veurem en aquesta edició, ha germinat amb força», afig el director.

En la mostra col·lectiva, els tres artistes de sala «esbossen un trajecte per la història de l’art: des de propostes formalment més acadèmiques a unes altres que fan parada en una contemporaneïtat viva o les que exploren propostes del futur immediat», postil·la el director. En qualsevol cas, Arnal incideix en què les d’aquest desè aniversari comparteixen el fet de no ser exposicions «a l’ús», sinó que «una vegada més, com comença ja a ser marca de la Mostra, es convida als artistes al fet que utilitzen els espais del TEST com desitgen», potenciant i adaptant el seu imaginari artístic a les parets de la sala per a facilitar el diàleg amb el públic.

Llibres d’artista

Amb el repte de recolzar la carrera en ascens de les i els creadors emergents, la Mostra edita de nou quatre llibres d’artista, que estaran a la disposició del públic que la visite i que projectaran en el temps l’obra dels seus creadors. Tres els protagonitzen els qui donen forma a l’exposició col·lectiva en aquesta edició i un quart és per a Tellas+2Bleene, que recull l’obra Eterna primavera, l’al·legoria botànica que guia la sèrie internacional Autóctono d’aquest tàndem muralista i que llueix des de 2022 sobre 200 metres quadrats d’un edifici en desús al carrer Vicent Sanchiz de Vila-real.

Aquesta part didàctica és «la que més ens enorgulleix», afirma Arnal, «perquè volem que els artistes puguen continuar mostrant la seua obra després de la mostra». També considera que el millor balanç d’aquesta dècada «ha sigut haver construït una cita anual a la qual cada vegada se suma més gent, haver despertat la curiositat per entendre el fet artístic». Això és molt visible en les visites guiades a l’exposició del Convent que es mantenen un any més.

Gema Quiles

L’artista porta al TEST 2023 el seu projecte, íntegrament pensat per a la Mostra del Convent, Donde hay sol, donde hay sombra, donde hay agua. Un gran imaginari de pintures figuratives que acosta, des d’una visió naïf i sintètica, gestos de la vida quotidiana que passen desapercebuts per la neciesa que l’envolten. Una analogia d’una pintura amb poques pinzellades que la construeix i li dona forma.

Alejandro Ocaña

Algo que se parece algo a mí y no soy yo és la proposta del vila-realenc, que convida al públic, a través de la seua instal·lació escenogràfica esculpida amb manualitats de ferro, plastilina, fang i fusta, base de les seues produccions, a una festa que ha acabat i en la qual encara s’albiren pinyates, botelles i pastissos. Una fusió de la part infantil amb la part pertorbadora, lúgubre i inquietant que fila el concepte unheimlich o uncanny, tan vigent en l’actualitat artística i en l’obra d’Ocaña, amb el qual sovint transita en un espai entre el conegut i el desconegut, entre l’humà i el que no ho és, generant un desconfort en l’espectador.

Alex Gambín

El dibuix i la pintura cusen Exposición dérmica, el projecte de l’alacantí que integren dibuixos i pintures de gran format (dos d’elles creades expressament per al TEST) per a plasmar la contradicció entre màquina i cos a través de superposicions de vehicles accidentats amb retrats humans. La proposta de l’artista convida a pensar noves formes per a un humanisme ja esgotat que ha d’afrontar el repte de la cada vegada més difusa barrera entre el cos i la màquina.

Lidia Cao

TEST posarà la guinda a l’edició de 2023 amb art urbà. La intervenció a peu de carrer arriba aquesta vegada amb l’artista gallega, amb una meteòrica carrera que l’ha ajudada a pujar en un curt període de temps als primers llocs de la il·lustració nacional i que ampliarà el museu a cel obert de la Mostra amb una obra de gran format en una mitgera del pàrquing Herarbo, annex a la Séquia Major de Vila-real. Un nou mural que, seguint l’obra dels seus predecessors, aportarà la desena proposta d’art urbà d’un TEST que té molta vida per davant.