Tot l'alumnat de l'IES Almenara va realitzar el repte de ballar la cançó Jerusalema, representant un cant d'esperança contra el coronavirus així com un homenatge a totes aquelles persones que ens han deixat per la pandèmia. Amb el ball de cadascuna de les classes, així com el conjunt de l'alumnat al pati, es va gravar un vídeo que pot veure's en el canal de Youtube de l'IES Almenara, així com també en les diferents xarxes socials i blog del centre, també en les xarxes socials de l'Ajuntament d'Almenara.

Lluita contra el virus

Per a l'enregistrament del repte del ball de Jerusalema, que s'ha convertit en viral a tot el món, els i les participants han portat posada una samarreta de color blau amb el missatge #guanyarem. D'aquesta manera l'IES Almenara espera que "s'haja donat un gran impuls en la lluita contra aquest virus, així com un renovat aire d'il·lusió i esperança en què molt prompte tot tornarà a ser com sempre". Al mateix temps "volem realitzar amb el vídeo un homenatge a totes les víctimes d'aquesta pandèmia, que tots tindrem sempre en els nostres cors".

Finalment des del centre es vol agrair el suport de Caixa Rural Almenara, que ha proporcionat les samarretes, així com a Flydronair, que s'ha encarregat de gravar des del cel les imatges amb unes vistes “espectaculars”.