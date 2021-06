L’Ajuntament d’Almenara s’ha adherit a el programa Creaturisme de Turisme Comunitat Valenciana, en la modalitat de turisme ornitològic, més conegut com birding.

L’alcaldessa del municipi, Estíbaliz Pérez, ha destacat al respecte: "Ens adherim a Creaturisme Birding per continuar oferint alternatives turístiques diferencials, que tenen un gran potencial, ja que comptem amb importants paratges naturals com Els Estanys i la marjal, que constitueixen enclavaments reconeguts internacionalment per la presència de nombrosos ocells, que poden ser observats a distància, respectant l’entorn natural".

Respectuós

D’aquesta manera s’obri una nova via innovadora d’un turisme de qualitat i respectuós mediambientalment, per al que es compta amb una ruta específica amb uns panells autoguiables dels presents al paratge. Aquesta ruta està adaptada al públic familiar i és una de les primeres inclusives de la Comunitat Valenciana. Aquestes accions completaran el recorregut i activitats habituals dels Estanys, les realitzades pel Centre d’Interpretació de la Línia XYZ, i les millores i tasques de neteja que es realitzen a l’entorn permanentment.