El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, format pels Ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat valenciana, s’ha marcat com a un objectiu important preservar els nius i l’èxit reproductor del corriol menut (Charadrius dubius) o corriolet al paratge fluvial mentre dure l’època de cria. Els corriols utilitzen un lloc molt concret de la platja que en cap moment entra en conflicte amb l’espai dels banyistes. Per tant, és molt important deixar l’espai interior de la platja per als corriols i no dur el gos solt a la platja, ja que podrien depredar els nius o menjar-se els polls.

Cartells informatius

El Servei de Manteniment del Consorci riu Millars i la Guarderia Rural va renovar fa uns mesos la instal·lació dels cartells informatius ubicats al llarg dels 1,2 quilòmetres de costa per avisar els usuaris de la platja de la presència dels corriols menuts. Els cartells se situen a una distància aproximada d’uns 50 metres cadascun.

La Guarderia Rural del Consorci riu Millars, després dels censos que realitza anualment, indica els llocs exactes on han d’anar clavats que solen coincidir amb els llocs aproximats on anys enrere han criat els corriols menuts. Són espais que barregen pedres, grava i arena de la platja.