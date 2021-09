La localitat d’Almenara a través del CEIP Juan Carlos I, després de les gestions realitzades des de l’àrea de Sostenibilitat de l’ajuntament, passarà a formar part del programa d’Ecoescoles d’Adeac (Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor) en la qual participen prop de 60.000 collegis de 68 països diferents, entre elles 579 espanyols. Adeac a més d’impulsar les ecoescoles també entre altres programes compta amb les conegudes banderes blaves.

L'objectiu del programa és potenciar l'educació ambiental en els centres d'ensenyament Primari amb la implicació de tota la comunitat educativa, com són l'alumnat, professorat, personal del centre, pares i mares i en aquest cas de l'Ajuntament d'Almenara. L'objectiu de futur seria aconseguir per al CEIP Juan Carlos I la bandera verda, que acreditaria que en el centre s'està duent a terme un projecte mediambiental amb èxit.

Accions

Per a això, l'Ajuntament d'Almenara i tota la comunitat educativa del CEIP Juan Carles I treballaran braç a braç per a implementar en el centre programes i accions per a treballar i fomentar la sostenibilitat. El programa comptarà, per tant, amb el suport i finançament municipal.

Entre altres qüestions a través d’Ecoescoles es realitzaran les activitats per a tots i totes amb un enfocament participatiu amb la presència de pràctiques. A més millorarà les actituds i l'aprenentatge a través de la integració curricular, la resolució de problemes, les habilitats de lideratge i el treball en equip. També en aquest programa es motiva a l'alumnat a abordar els problemes ambientals a un nivell en el qual es puguen observar resultats tangibles.

Sostenibilitat

Destacar també que el programa Ecoescoles és una forma ideal perquè els col·legis reduïsquen la seua petjada ecològica, la qual cosa farà que l'entorn escolar siga més sostenible. De la mateixa manera també el programa involucra a les comunitats locals des del principi, la qual cosa fa que l'aprenentatge es consolide. Finalment Ecoescoles facilita la connexió global dels centres i institucions participants (CEIP Juan Carlos I i Ajuntament d'Almenara).