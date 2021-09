La XII edició dels Premis Nacionals de Disseny i Sostenibilitat d’Envàs i Embalatge ha posat de manifest la importància atorgada a la sostenibilitat en aquesta mena d’utensilis quotidians. Els premis van comptar amb la col·laboració d’Innotech (Centre d’Innovació i Desenvolupament de Emsur-Coexpan), Grupo Hinojosa, Esic, Grupo La Plana, Ecoembes i el centre tecnològic ITENE, i el finançament de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat valenciana.

Guanyadors

En el repte proposat per ITC Embalatge, el primer premi va ser per al projecte Lov 2 Salsa, de Carlos Valero, de l’UJI, amb un envàs inspirat en la papiroflexia, que s’obri en forma de flor i utilitza un únic material de plàstic biodegradable. L’altre premi per a l’UJI va ser en el repte del Grup La Plana (una solució que evitarà l’ús de precinte de plàstic a l’hora d’assegurar el tancament). En aquesta categoria, el projecte CincBox, de Marta Chiva i Victoria Lupiáñez, de l’UJI, va obtindre un accèsit.