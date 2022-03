La conservació de les aus migratòries urbanes, especialment la de les insectívores amb major presència en les nostres ciutats --la falcia comuna (Apus apus), l’oroneta comuna (Hirundo rustica) i l’avió comú (Delichon urbicum)-- està en perill, segons alerta Ecologistes en Acció, que ha iniciat recentment la campanya de conscienciació Las tres mosquiteras.

Aquestes espècies tornen cada primavera a ciutats i pobles per a reproduir-se i nidificar i, encara que aporten un benefici indubtable en el control de plagues que afecten als cultius i a la salut, són rebudes moltes vegades amb accions com l’eliminació de zones de cries o la destrucció de nius.

Protecció Especial

Les tres espècies estan incloses en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial, per la qual cosa este fet és un delicte. Ecologistes en Acció recorda que tant els avions com les oronetes i falcies comunes ubiquen els seus nius en edificis. Les dos primeres espècies ho fan de manera molt visible, la qual cosa és a vegades vist com un problema per a l’estètica i la neteja d’aquests llocs, encara que hi ha formes molt senzilles d’aconseguir-ho.

La destrucció de les zones de cria de les tres espècies ve també donada principalment per les reformes dels edificis on s’ubiquen, pel fet de modificar les condicions dels mateixos (tancament de buits, eliminació d’alers...). A més, la construcció de nous edificis, de parets completament llises, no ajuda a què aquestes aus puguen colonitzar altres espais urbans. Altres amenaces importants són l’ús de plaguicides, que acaben amb la seua font d’aliment i minven la seua capacitat reproductiva, així com la contaminació atmosfèrica urbana o el canvi climàtic que afecta les seues estratègies migratòries.

Dieta

La dieta d’aquestes espècies es compon principalment d’insectes. Els avions s’alimenten de mosques i mosquits, mentres que les oronetes també consumeixen xinxes i xicotets escarabats, entre altres. Estudis científics han trobat en el tracte digestiu d’algunes espècies de falcia localitzades en territori espanyol fins a 445 preses ingerides, de les quals més del 99% era insecte. La capacitat d’ingesta d’estes aus suposa un procés ecosistèmic essencial per a l’ésser humà, ja que és un control natural de plagues. Estudis científics han identificat la falcia comuna i l’oroneta comuna com a depredadors naturals d’espècies d’insectes que són una amenaça per als cultius. A més, la seua capacitat depredadora contribueix a delmar les poblacions d’insectes vectors d’algunes malalties infeccioses que afecten a l’ésser humà.

La campanya Las tres mosquiteras, d’Ecologistes en Acció, és un projecte de conservació i educació ambiental que contemplarà diverses accions i iniciatives al llarg d’enguany. Ecologistes en Acció pretén donar a conéixer a tota la població els nombrosos beneficis que ofereix la presència d’aquestes aus en els entorns urbans, així com informació sobre com identificar les espècies i les principals amenaces a què s’enfronten. Garantir la supervivència de falcies, oronetes i avions requerix un esforç contundent per part de les administracions públiques municipals i un compromís clar amb aquest objectiu.

Accions

Per aquest motiu, la campanya Las tres mosquiteras treballarà perquè els ajuntaments de les ciutats i pobles de la geografia espanyola, a través d’ordenances municipals, adopten mesures urbanístiques que afavorisquen la conservació de les poblacions d’aquestes espècies. Altres iniciatives emmarcades dins de la campanya inclouen accions per a l’establiment de noves colònies, mesures per a evitar possibles molèsties a la població i ferramentes per a facilitar el cens de poblacions d’espècies actuals.

Aquest projecte s’emmarca dins de la Xarxa d’Hàbitats Urbans, plataforma creada per Ecologistes en Acció per a analitzar les causes i proposar solucions enfront la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic.