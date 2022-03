El grup Iberdrola ha plantat més de dos milions d’arbres en set països en els últims dos anys. Les activitats de reforestació formen part del seu Programa Árboles, que compta amb la participació de la seua xarxa de voluntariat corporatiu en el món i va arrancar en 2020. Aquesta és una mostra del compromís de la companyia amb la conservació i la regeneració dels ecosistemes boscosos, com a mesura per a detindre la desforestació i promoure la biodiversitat dels ecosistemes en les zones on opera. Per això té l’objectiu de promoure la plantació de 20 milions d’arbres fins a 2030 --amb una primera meta d’aconseguir els 2,5 milions per a 2022 i els 8 milions per a 2025-, que capturaran aproximadament sis milions de tones de CO₂ en 30 anys.

Compromís amb un món més verd A Espanya, la companyia ha promogut la plantació de més de 456.000 arbres. Destaquen les reforestacions en els entorns de les centrals hidroelèctriques de Corts-El Queixal (a València) i de Villarino de 600 hectàrees. A més, s’han plantat 17.000 arbres en el Centro de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete) i s’han promogut diverses iniciatives de voluntariat que han permés sembrar més de 6.800 arbres. La filial britànica, ScottishPower, ha plantat més de 626.000 arbres; al Brasil, Neoenergia ha promogut la plantació de prop de 550.000 arbres; als Estats Units, Avangris va contribuir a la creació i establiment de nous aiguamolls, inclosa la plantació de 969 arbres; a Mèxic destaca la plantació de més de 52.000 arbres; a Portugal ha dut a terme diverses accions de reforestació amb més de 247.000 arbres; i a Grècia ha sembrat més de 65.000 arbres en el seu projecte de promoció d’ecosistemes pròxims als parcs eòlics de Pyrgari i Mikronoros. En entorns fotovoltaics La planta pionera d’aquesta iniciativa ha sigut la fotovoltaica Terol amb l’objectiu de crear zones de transició el més diverses possibles entre l’hàbitat extern a la planta i l’intern. S’han introduït 9.000 plançons de nou espècies diferents entre herbàcies perennes, espècies arbustives i arbòries. A Extremadura, s’han introduït plantacion,s en les fotovoltaiques Oriol (Ceclavín), Camp Arañuelo III i Núñez de Balboa. En la planta fotovoltaica d’Oriol, amb l’objectiu de convertir-se en una illa de biodiversitat aportant nous recursos a les espècies de fauna presents en la zona, s’han plantat més de 1.550 arbres i arbustos, iguals als presents en la zona. A més, s’han plantat 200 exemplars de Sorbustorminalis una població estable de l’espècie protegida. En la FV Camp Arañuelo III s’han plantat 650 alzines, que reforçaran l’ecosistema de devesa i en Núñez de Balboa s’estan plantant més 3.800 plantes en forma de bosquetes de vegetació autòctona i prop de 1.200 arbres i arbustos per a reforçar els hàbitats de ribera i el charnecal. A Huelva, també amb la finalitat d’augmentar els recursos disponibles per als pol·linitzadors, la FV Andévalo comptarà amb una plantació de 1.000 plantes de cantueso (autòcton) en una zona fins ara desproveïda de vegetació. Aquesta fotovoltaica compta a més amb diverses bresques d’abella que complementen encara més la biodiversitat. Refugi i aliment per a la fauna A Conca, les fotovoltaiques Romeral i Olmedilla comptaran amb més de 19.000 i 13.500 plantes autòctones respectivament, (de tipus arbori i arbustiu), ampliant la zona d’ecotò entre l’interior i l’exterior de la planta, servint com a refugi i aliment per a la fauna, generant un efecte illa-continent per a la biodiversitat i augmentant la connectivitat amb la creació de corredors ecològics, reforçat amb altres més de 31.600 plantes a manera de corredors ecològics que connectaran els hàbitats de la zona. L’objectiu és afavorir les poblacions d’insectes pol·linitzadors i altres grups faunístics, importants per als ecosistemes, per això, es fomenta la introducció d’espècies aromàtiques i estructures bug-hotel per a aquesta fauna.