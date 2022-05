Iberdrola va inaugurar recentment la seua nova planta d’hidrogen verd a Puertollano, en un acte al qual va acudir el rei Felip VI. Aquesta instal·lació podria convertir a Espanya en un referent en la producció i desenvolupament d’aquest nou vector energètic, que contribuiria de manera decisiva a la descarbonització de sectors difícils d’electrificar, com el dels fertilitzants, la indústria d’alta temperatura o el transport pesat. Amb una inversió de 150 milions d’euros, que inclou tant les instal·lacions d’hidrogen verd com una central fotovoltaica dedicada, la planta de Puertollano podrà arribar a produir fins a 3.000 tones d’hidrogen verd anuals i evitar l’emissió de 78.000 tones de CO2 a l’any. Podrà generar hidrogen 100% verd a través d’un dels majors sistemes d’electròlisi del món. El projecte tindrà zero emi-ssions de CO2 gràcies a la utilització d’energia renovable, procedent d’una innovadora planta solar fotovoltaica de 100 MW integrada en la instal·lació.

Aquesta planta --la primera d’aquesta mena de la companyia a Espanya-- compta amb panells bifacials i un sistema de bateries d’ió-liti, amb una capacitat d’emmagatzematge de 20 MWh. Els mòduls bifacials permeten una major producció, en comptar amb dues superfícies sensibles a la llum. Així, tindrà una producció anual d’uns 156.000 MWh.