Ecoembes ha llançat una campanya per a animar als professors de Primària de tota Espanya a realitzar activitats relacionades amb el medi ambient a les seues aules durant tota la setmana, amb motiu de la conmemoració del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra demà, 26 de gener.

En el marc del programa d’educació ambiental Naturalitza, que desenvolupa l’entitat que s’encarrega del reciclatge dels contenidors groc i blau, Ecoembes ha posat en marxa la III Setmana Redona, que desenvoluparà fins al 27 de gener. El lema d’aquesta edició és Aprenguem a estar en equilibri amb la naturalesa!. Amb això, l’organització vol fomentar entre els alumnes la consciència ambiental i aproximar-los a conceptes com la petjada ecològica i l’efecte d’hivernacle. Les activitats proposades constitueixen una invitació a la reflexió, compromís i actuació amb el medi ambient. Primer, a través del coneixement dels conceptes bàsics, com l’equilibri de la naturalesa o la petjada ecològica i, a continuació, amb l’anàlisi de les accions pròpies. L’objectiu és que els alumnes passen de l’observació a l’acció amb una sèrie de propostes d’activitats.

Propostes

En concret, el 26 de gener, Dia Mundial de l’Educació Ambiental, Naturalitza proposa que els escolars construïsquen un gran mural amb els compromisos de cadascun per a contribuir a frenar el canvi climàtic.

Així mateix, com a fermall per a la III Setmana Redona, els alumnes podran elaborar una càpsula del temps amb els seus compromisos amb el planeta i guardar-la perquè, passat un temps, avaluen si han complit amb ells.

Aquesta iniciativa educativa en matèria mediambiental és gratuïta i està oberta a qualsevol docent interessat, forme o no part del projecte Naturalitza d’Ecoembes, que pot inscriure’s i obtindre els materials de les activitats a través de la pàgina web.

Recursos didàctics

Naturalitza ofereix als docents una col·lecció de recursos didàctics per a impartir els continguts curriculars de les quatre assignatures troncals d’Educació Primària incorporant una mirada ambiental. L’aposta principal és oferir educació ambiental transversal en les assignatures troncals de Primària Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Matemàtiques i Llengua Castellana, donant especial pes a les pedagogies actives, com l’aprenentatge cooperatiu i el basat en projectes. Està pensat per a tots els docents de qualsevol centre escolar o a nivell individual que puguen participar. Ecoembes confia a obtindre una bona resposta en la campanya que posa en marxa.