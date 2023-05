AE-Agró ha posat en marxa la XIII edició del projecte Emys, una iniciativa que ve precedida pel balanç positiu de l’anterior edició, la del 2022, en la qual l’entitat va aconseguir censar un total de 478 tortugues autòctones. Concretament, van ser 38 tortugues d’estany europees (Emy sorbicularis) i 440 tortugues d’aiguai bèriques (Mauremys leprosa), dues espècies protegides, amenaçades per la competència amb tortugues exòtiques invasores, de les quals van retirar 577 exemplars --545 tortugues de florida (Trachemys scripta), 18 Trachemys scripta elegans, 13 Pseudemys concinna i 1 Trachemys scripta scripta--.

Enguany, la XIII convocatoria del projecte ja s’ha iniciat a la marjal d’Almenara, de la mà dels voluntaris sènior i dels estudiants en pràctiques, i segons afirmen des de l’associació, "prompte llançarem noves convocatòries per estudiar les poblacions de tortugues que habiten els rius, marjals i pantans valencians".

Des de l’1 d’abril al 22 de setembre de 2022 es va dur a terme aquesta acció a la marjal d’Almenara, la marjal de Moncofa, el Tancat de la Pipa, el Barranc de l’Horteta, l’Ullal de Senillera, al Marquesat, la Marjal de Rafalell i Vistabella, Cofrents, riu Canyoles al seu pas per Xàtiva i Moixent, a la llacuna gran i a la llacuna xicoteta de Montserrat, a Begís i al Barranc del Carraixet. Gràcies a la participació de 543 voluntaris van aconseguir identificar en aquestes 14 àrees un total de 478 exemplars. Les tortugues d’estany europees van ser censades en el Tancat de la Pipa (13), l’Ullal de Senillera (11), la Marjal de Moncofa (10) i la Marjal d’Almenara (4); mentre que les 440 tortugues d’aigua ibèriques es van localitzar a la marjal de Moncofa (8) i a la marjal d’Almenara (4). A aquestes cal sumar un exemplar de M. Leprosa, que va ser amollat al riu Canyoles al seu pas per Moixent, després d’haver sigut trobat per un veí.

Els participants també van retirar 577 tortugues exòtiques invasores, la majoria de Florida, que van ser capturades a la marjal d’Almenara, d’on van traure 539 exemplars, 68 nius i 454 ous.

Per a reforçar les poblacions en perill també es van alliberar 26 juvenils de tortuga d’estany europea: 14, a la marjal d’Almenara; 7, a la marjal de Moncofa; i 5, al Tancat de la Pipa; així com 3 tortugues d’aigua ibèriques: 2 a la marjal d’Almenara i 1 al Tancat de la Pipa. Des d’AE-Agró manifesten estar "molt agraïts per la gran quantitat de persones que van participar i per les associacions i entitats que van fer possible esta iniciativa. Fem una crida a participar en el projecte Emys 2023".