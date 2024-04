L’electrificació arriba als ports marítims per a quedar-se

L’energia verda ha arribat al transport marítim per a quedar-se. Cada vegada són més els ferris d’esbarjo que funcionen amb electricitat i les instal·lacions que alimenten els motors dels vaixells de càrrega mentre romanen atracats en els ports comercials.

Encara que sovint queda eclipsat per altres mitjans de transport en el que a impacte mediambiental es refereix, el marítim no ha de passar a segon pla. Els vaixells empleen combustibles fòssils i també contaminen. Es dona en ells una paradoxa, doncs, encara que són el mitjà més eficient, quant a consum de combustible per tona transportada, transporten moltes tones. Segons la Fundació Oceana, més del 90% del comerç mundial es realitza per mar. Agrupa unes 90.000 embarcacions, responsables de més del 3% de les emissions de CO 2 .

L’electrificació de ports estaria associada amb "canvis en la qualitat de l’aire i beneficis per a la salut", assegura un informe de la Universitat de Delaware per al govern dels EUA. Afig que els beneficis no serien només ambientals: pot millorar l’economia (que per a 2050 podria créixer un 5% en eixes zones) i augmentar l’ocupació. Un altre estudi, realitzat per experts de la Universitat de Yale, conclou que "l’electrificació en els ports condueix a una disminució d’entre un 8 i un 13% en les emissions de tots els contaminants".

EMISIONS DELS TRANSPORTS Mentre les emissions d’altres mitjans de transport han experimentat un gradual descens des de l’any 1990, les derivades del marítim (i també de l’aeri) han augmentat. Així ho explica l’Agència Europea del Medi Ambient: les emissions de NOx (òxids de nitrogen) i COVDM (compostos orgànics volàtils diferents del metà) dels vaixells s’han incrementat al voltant d’un 23% i un 19%, respectivament, en els últims 30 anys.

Iberdrola ha presentat en la Comunitat les possibilitats amb les quals compten els ports esportius per a iniciar els seus processos d’electrificació, que consisteixen en la realització d’una anàlisi preliminar de les necessitats i càlcul de la seua petjada de carboni, passant per l’execució de solucions intel·ligents de descarbonització i sostenibilitat (autoconsum, punts de recàrrega per a vehicles i vaixells , electrificació de la calor, eficiència energètica), així com subministrar al client electricitat amb garantia d’origen renovable i altres solucions que puguen ajudar-los a ser més sostenibles.

Menys contaminació

Quant als ports comercials, la firma començarà a implantar en tres instal·lacions d’Espanya una nova infraestructura OPS (Onshore Power Supply) per a proveir, a partir d’energia renovable, les demandes elèctriques dels vaixells atracats i reduir els seus nivells de contaminació.

La iniciativa d’Iberdrola Espanya compta amb el suport del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través del Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation de l’UE. El sistema permet la connexió dels vaixells a la xarxa elèctrica terrestre durant la seua estada en port, de manera que els motors auxiliars que utilitzen per als sistemes auxiliars puguen mantindre’s apagats durant el temps que el vaixell roman atracat per a la càrrega i descàrrega.