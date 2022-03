Sergio García Dols, en modo ganador

Octubre de 2021. Sergio García Dols (GasGas) sufre una caída en los entrenamientos libres del Gran Premio de las Américas y los médicos lo declaran no apto para la carrera por la lesión que sufre. Sus aspiraciones a la corona mundial de Moto3 se esfuman y desde el box del Aspar Team lanzan un mensaje motivador a su piloto en un momento duro para el burrianense: «Sergio, nos has hecho soñar durante gran parte de la temporada. Hemos peleado, aprendido, crecido y ganado juntos, con números de gran piloto. Tenemos ganas de ver qué nos depara el 2022». Pues ese momento ha llegado. El domingo (13.00 horas) arranca el campeonato en el circuito de Losail (Qatar) y el castellonense, tras un 2021 de consagración (seis podios, con tres victorias, y tercero en la general final) inicia el curso dispuesto a reinar en la categoría pequeña para despedirse a lo grande (en 2023 dará el salto a Moto2). «Parto entre los favoritos al título, pero no voy a meterme presión. Mi objetivo es ir carrera a carrera, dar el 100% en todas y al final ya veremos qué pasa», comenta.

«Parto entre los favoritos al título, pero no voy a meterme presión» SERGIO GARCÍA DOLS - Piloto burrianense de Moto3 La preparación El invierno se le ha hecho «largo», porque tras unos días de vacaciones entre noviembre y diciembre «para desconectar», rápidamente le volvieron a entrar las ganas de competir. «Notas que necesitas carreras», admite Sergio, que no ha parado. Motocrós, trial, bici de montaña, moto de 600 (cilindrada más próxima a las máquinas de Moto2) en pista de karting y hasta snowboard, combinado con la preparación física, todo coordinado por su padre, que le acompaña a todos los sitios, incluidos los entrenamientos, que realizan juntos («no me puede apretar mucho porque sino se queda atrás», bromea). Para los momentos de relax se refugia en la cuadra, pues comparte afición por los caballos con su amigo (otro ilustre del deporte provincial) Roberto Bautista. El burrianense partió el martes de madrugada hacia Qatar tras someterse el lunes a una PCR, único requisito este año para entrar en Doha, además de tener la tercera dosis de la vacuna, pues sin ella no dejarán correr a ningún piloto. Allí ya ha coincidido con sus rivales, en un campeonato de Moto3 con 13 debutantes más el regreso de la murciana Ana Carrasco (24 años) que pondrá el toque femenino. «Los rookies llegan muy fuertes, siempre hay alguno que destaca, como demostró Pedro Acosta en 2021, y no hay que descartar a nadie», reflexiona el burrianense, que por encima de los nuevos tiene claro que debe vigilar dos Hondas. «Los pilotos del equipo Leopard (Dennis Foggia y Tatsuki Suzuki) llegan muy fuertes, han ido muy rápido en los tests», explica. El otro enemigo comparte garaje con él, su compañero Izan Guevara. Además, Aspar ya les ha avisado de que, de momento, no habrá órdenes de equipo. Las pruebas, satisfactorias Sergio llega muy satisfecho con el trabajo de pretemporada, pues aunque la moto es prácticamente la misma del año pasado (por reglamento no se puede tocar mucha cosa hasta 2024), ha probado nuevas configuraciones y tiene «más armas» para ir rápido e intentar evitar las carreras en grupo. Se volverá a perder las Fallas de Burriana, pero esta vez sí podrá celebrar el cumpleaños (19), el 22 de marzo, en casa, recién llegado del novedoso circuito de Indonesia y con la idea de disfrutar de Magdalena y de otra de sus aficiones, «los toros». Y espera hacerlo confirmando los pronósticos, con dos buenos resultados en las primeras carreras.