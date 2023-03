«Mi sueño es llegar algún día a MotoGP»

En el cara a cara trasmite paz, serenidad y, pese a su juventud, también madurez. No toma ninguna chicane por muy controvertida que sea la pregunta. Como en el circuito, se muestra directo y con las ideas clarísimas. Sorprende en alguien que se gana la vida a toda pastilla (las Moto2 alcanzarán este año los 300 km/h) en una profesión donde se pasa del éxito al fracaso en milésimas de segundo. El reloj marca la vida de Sergio García Dols. En la pista vive pendiente de los cronos que le escriben en la pizarra y en el día a día su agenda no puede estar más apretada. No obstante, antes de partir hacia Jerez, donde ayer finalizaron las dos primeras jornadas de tests privados de la temporada, hizo un hueco para atender a Mediterráneo en la Marina del puerto de Burriana, en el restaurante La Jorgería, donde Jorge, su propietario, le vio tan optimista que prometió preparar un menú especial para celebrar su primera victoria en la nueva categoría. Después de cuatro años en Moto3 (20 podios, con siete victorias y un subcampeonato), el burrianse arrancará la semana que viene en Portugal el Mundial 2023 bajo la estructura del catalán Sito Pons en Moto2, un paso adelante en esa meta que se marcó siendo niño para algún día estar en la selectiva parrilla de MotoGP, que este curso apenas contará con 22 pilotos.

Con 19 años (el 22 de marzo cumplirá 20) pareces un veterano del Campeonato del Mundo. ¿Percibes esa sensación de que todo va muy deprisa en tu progresión?

Estoy cumpliendo un sueño de estar dedicándome a ser piloto profesional. Será mi quinto año en el Mundial y continúo en ese camino hacia el objetivo que es llegar a MotoGP, a vivir de lo que hago, de mi trabajo con las motos. Pero hay que ir paso a paso. Debo formarme bien y si algún día se puede dar el salto, darlo en buenas condiciones, con una buena moto, un buen equipo, y no precipitarme para hacer una cosa que en un año te puede dejar fuera del Mundial. Estoy superando etapas, ahora voy a por la de Moto2, un gran reto con el que tengo muchas ganas e ilusión. Estoy más motivado que nunca porque cambio de categoría después de dos años luchando por un título que al final no llegó, pero me motiva para pelear con más ganas.

Tuviste buenas ofertas para correr en Moto2 el año pasado, pero Aspar ejecutó la cláusula del uno más uno (un año de contrato más otro opción) y continuaste en Moto3. ¿Te benefició esa decisión?

No era lo que quería, pero la verdad es que me fue muy bien. Me consolidé en Moto3, completé un gran año y si todo hubiera acompañado habría ganado el título. El entorno y la unión que teníamos que tener no se dio y el rival fue muy duro y lo hizo todo perfecto, rozó la perfección. Creo que todo lo que pasó me ha consolidado más como piloto después de un año luchando por el Mundial, liderando el campeonato, cosa que nunca había hecho. Fue positivo y ahora subo más preparado.

Has firmado dos años con Sito Pons. ¿Con qué objetivo partes?

Es evidente que inicialmente existe un periodo de adaptación (a la moto, al equipo...) y tengo que trabajar mucho, darlo todo, para acelerar el proceso. Es complicado comenzar el campeonato cuando solo has subido cuatro o cinco días a la moto nueva, pero las sensaciones del primer test en Cheste (noviembre) fueron muy buenas pese a que todo fue extraoficial, sin los motores ni los neumáticos que tocaba. Ahora en Jerez y Portimao nos situaremos en la realidad, pero estoy convencido de que si al principio no salen las cosas, con trabajo y esfuerzo llegarán.

Aterrizas en un escudería puntera en la categoría, por la que han desfilado pilotos del nivel de Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Tito Rabat, Álex Rins... incluso el actual campeón de Moto2, Augusto Fernández. ¿Cómo te han recibido?

Este equipo ha sido campeón de Moto2 varias veces, con unos profesionales e ingenieros muy buenos capitaneados por un hombre de la experiencia de Santi Mulero (ha trabajado con Álex Crivillé, Max Biaggi, Alex Barros, Carlos Checa…), capacitados para luchar por el título. Es gente joven, con hambre de victorias, de hacerlo bien, y estoy muy contento. El primer día en València nos fuimos a cenar para hacer grupo y estuve muy a gusto con ellos. Tengo muy buenas sensaciones y seguro que será una buena temporada.

Tu compañero es el valenciano Arón Canet (23 años), tercero el año pasado y rodando siempre en cabeza. ¿Ya tenéis repartidos los roles?

En principio él debe estar luchando por el título y yo aprender. Tenemos muy buena relación, pero esta pretemporada ha habido poco contacto porque él vive en Andorra y yo he pasado las semanas en el Centro de Tecnificación del Motor en Cheste. Con él cero problemas desde siempre. Ya estuvimos un año juntos con Aspar, él en la estructura de Moto2 y yo en Moto3. Es una gran persona y seguro que nos llevaremos muy bien.

¿Cómo tienes programada esa fase de adaptación?

Lo que más me impresionó el primer día que subí a la Moto2 fue al llegar a las curvas, pues pasas de ir acoplado a recibir un impacto de aire mucho más fuerte y hay que sujetarse mucho. Por eso el primer paso era ganar masa muscular en pretemporada y me he sorprendido a mí mismo, porque he ganado cinco kilos, una animalada. Acabé el año en 55,5 y ahora estoy en 60,5, en el peso óptimo para mi altura.

Jorge Lorenzo comenta que tu pilotaje es de MotoGP. ¿Te beneficia esta moto más potente?

Mi estilo de pilotaje para una Moto3 era un poco exagerado, frenaba mucho en las curvas, preparaba mucho las salidas, y creo que es algo que me favorece en Moto2, en una categoría que es necesario para que la moto vaya bien.

El planteamiento de carrera será diferente porque ahora salir retrasado penaliza mucho, existe poco margen de remontada.

Hay que estar concentrado desde el primer momento. Además este año nos quitan un entrenamiento, el warm-up, nos reducen el FP3... Será muy importante estar a la faena desde el minuto uno.

Un pronóstico para tu primer año en la nueva categoría.

Lo principal es la adaptación y, a partir de ahí, crecer. Un objetivo real es que en algunas carreras pueda estar para luchar por el podio y, por qué no, ganar.