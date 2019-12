Toyota matricula su primer vehículo eléctrico de hidrógeno en España

Toyota España ha matriculado la primera unidad de Toyota Mirai, su vehículo de pila de combustible, que utiliza hidrógeno como fuente de energía y ha llegado a España en el marco de la Cumbre del Clima (COP25) para erigirse como una alternativa de movilidad cero emisiones.

Mirai, que significa "futuro" en japonés, es la materialización de más de 25 años de investigación por parte de los equipos del grupo Toyota. Gracias a la tecnología de pila de combustible, alcanza un rendimiento medioambiental excepcional: no emite dióxido de carbono ni contaminantes locales, solo vapor de agua.

Los vehículos eléctricos de hidrógeno promueven la diversificación de las fuentes de energía, reducen la dependencia del petróleo, no producen emisiones y el consumidor no debe modificar sus hábitos. Por tanto, tienen un enorme potencial y podrán ayudar a hacer realidad la movilidad sostenible.

UN 90% MENOS EN EL 2050

Mirai permite avanzar en el objetivo de Toyota de conseguir una movilidad cero emisiones y de reducir en un 90% las emisiones de CO2 de sus vehículos nuevos en el año 2050, a comparación de los niveles de 2010.

Toyota España, Enagás, con su filial Enagás Emprende, y Urbaser pondrán en marcha la primera estación de repostaje de hidrógeno para vehículos de pila de combustible, un proyecto pionero en España para impulsar la movilidad sostenible basada en esta fuente de energía. En 2020, se matriculará y pondrá en circulación una flota de 12 Toyota Mirai, que podrán repostarse en esta estación que estará ubicada en Madrid.

Toyota Mirai es la primera berlina de pila de combustible producida en serie en el mundo. Utiliza el hidrógeno como fuente de energía para generar, dentro de la pila de combustible, la electricidad necesaria para alimentar el motor eléctrico, generando agua como único residuo en todo el proceso. El tiempo de repostaje de estos vehículos es tan solo de entre 3 y 5 minutos, similar al de un vehículo de combustión convencional, por lo que su uso no supone un cambio de hábitos para los conductores.

Mirai ha sido reconocido con el distintivo medioambiental Cero emisiones, establecido por la Dirección General de Tráfico (DGT), y que clasifica los vehículos según su potencial contaminante.

HIDRÓGENO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Se encuentra en casi todas partes, desde el agua hasta las plantas, y ya es lo bastante potente como para proporcionar energía a hogares y edificios. Utilizar el hidrógeno como fuente de energía tiene grandes ventajas: es un recurso ilimitado, se puede obtener de manera sostenible, permite su almacenaje a largo plazo y se puede usar en ámbitos muy diferentes.

En Toyota creemos que se pueden derivar grandes beneficios medioambientales y sociales de la consecución de una sociedad futura basada en el uso de hidrógeno y otras fuentes de energía renovables, sin emisiones de CO2. Esto constituye una parte importante del Desafío Medioambiental Toyota 2050 y de nuestro deseo de alcanzar una auténtica armonía entre la sociedad y la naturaleza.

El hidrógeno es un medio limpio y eficiente para producir electricidad, no vulnerable a las fluctuaciones en la oferta de suministro como el petróleo. Además de no generar emisiones de CO2 al utilizarse, el hidrógeno presenta también una mayor densidad de potencia que las baterías eléctricas y es fácil de transportar y almacenar. Se puede utilizar no solo para proporcionar energía a los vehículos – particulares pero también autobuses, taxis, carretillas elevadoras y otros–, sino también para generar la electricidad de los hogares e, incluso, de las fábricas.