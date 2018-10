¿Sabrías practicar un masaje cardiaco y salvar una vida?

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se ha unido a la celebración del Día Mundial de la Parada Cardíaca y el Día Europeo de la Reanimación Cardiopulmonar que, con el lema 'Pon en marcha de nuevo un corazón', pretende concienciar a la sociedad sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar ante una parada cardíaca.

Para ello, el personal del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana ha instalado mesas informativas en el hospital general de Castellón y en la Plana de Vila-real.

En concreto, más de 40 profesionales del SES imparten durante todo el día talleres formativos en estos puntos informativos en la Comunitat sobre cómo realizar una correcta reanimación cardiopulmonar. Además, se han desplegado vehículos del Servicio de Emergencias Sanitarias y los profesionales utilizarán maniquís y material de simulación para explicar cómo debe hacerse un masaje cardíaco.

Desde la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública, consciente de la importancia del tiempo que transcurre desde que se produce una parada cardíaca hasta la llegada de los servicios de emergencia, se puso en marcha en diciembre de 2017 el protocolo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) telefónica.

Según ha manifestado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, "cada segundo y cada minuto es importante cuando se produce una parada cardíaca. Por eso, es fundamental concienciar a todas las personas sobre la importancia del masaje cardíaco cuando nos encontramos ante esta situación".

Asimismo, Barceló ha añadido "que este protocolo de actuación para llevar a cabo una reanimación cardíaca puede suponer una gran ayuda para el paciente y aumentar sus posibilidades de supervivencia".

En este sentido, desde la puesta en marcha del protocolo telefónico RPC un 56% de las personas que han alertado al 112 sobre una posible parada cardíaca se han acogido a este sistema y han realizado un masaje de reanimación al paciente.

En el resto de los casos, no se han iniciado estas medidas por diferentes motivos, bien porque el testigo que alerta no se ha sentido capaz de realizar la maniobra o porque no procedía en ese caso.

Un total de 2.327 casos de posibles paradas cardíacas

Desde la puesta en marcha de este protocolo se han identificado a través del 112 un total de 2.627 casos de posibles paradas cardíacas.

El protocolo RCP telefónica comienza en el momento de la llamada telefónica de un testigo al número 112 de emergencias. En ese instante, si el operador identifica un caso como una posible parada cardíaca le explica a la persona que ha alertado sobre la importancia de realizar un masaje cardíaco cuanto antes y le ofrece la posibilidad de iniciar dicha maniobra con asesoramiento de un médico coordinador del CICU.

Si la persona que ha alertado acepta, rápidamente entra en contacto telefónico con el médico coordinador del CICU, quien le va indicando cómo realizar las maniobras de resucitación, le marca el ritmo de las compresiones y permanece con él al teléfono hasta la llegada de la unidad asistencial del Servicio de Emergencias Sanitarias.

Importancia de la reanimación cardiopulmonar

La primera causa de muerte reconocida en las sociedades occidentales son las enfermedades cardiovasculares, en concreto aquellas conocidas como muerte súbita cardíaca tras una parada cardíaca secundaria (70-80%) a una fibrilación ventricular. Por ello, cada minuto es importante para poder revertir este trastorno, y de hecho por cada minuto de retraso disminuye en un 10% las posibilidades de supervivencia.

Asimismo, todas las evidencias científicas avalan que la desfibrilación temprana y la reanimación cardiopulmonar son la respuesta indicada, de ahí la importancia de concienciar a toda la sociedad, y en particular a los más pequeños, para que reconozcan esta situación y sepan actuar en caso de encontrarse ante una situación de parada cardíaca.

Por ello, la Conselleria de Sanidad ha organizado una serie de actividades formativas para el día 'Pon en marcha de nuevo un corazón', respaldando la iniciativa puesta en marcha por el Consejo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar, conocida como 'Heart Restart Day'.

Instalación de desfibriladores en lugares públicos

Finalmente, ha que recordar que la Generalitat aprobó el Decreto 159/2017 que regula la instalación y el uso de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos (DESA) fuera del ámbito sanitario.

Gracias a dicho decreto los centros educativos con un aforo igual o superior a 1.500 personas, las estaciones de metro con una afluencia media diaria de 2.000 personas o más y los complejos deportivos en los que el número de usuarios diario sea igual o superior a 500 están obligados a tener desfibriladores a partir de ahora.

El decreto establece que los DESA estén disponibles en determinados espacios como aeropuertos y puertos comerciales, estaciones o apeaderos de autobuses o ferrocarril de poblaciones de más de 50.000 habitantes y establecimientos públicos con un aforo igual o superior a 1.000 personas.