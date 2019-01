Un tercio de los cítricos vendidos en Europa ya se produce en el exterior

La creciente presencia de cítricos procedentes de países del hemisferio sur provoca que prácticamente un tercio de las clementinas y naranjas que se venden en los supermercados de los países miembros de la Unión Europea (UE) ya provengan de fuera de sus fronteras. Y, si los números tienden a ser fríos, la denuncia de la Unió de Llauradors acerca de la existencia de naranja sudafricana en súpers de la provincia en pleno enero (secundada después por el alcalde de Nules) encendió aún más los ánimos de un sector que se siente huérfano de soluciones.

Según los datos últimos publicados por la oficina estadística europea (Eurostat), en todo el Viejo Continente se produjeron durante el año pasado 6,2 millones de toneladas de cítricos, pero solo 3,5 millones se vendieron en el mercado comunitario. Por su parte, la fruta procedente de países terceros que llegó a Europa alcanzó los 1,1 millones de toneladas, lo que supone el 31% del total consumido en el club de los 27.

Sudáfrica y Egipto son los países que más naranja exportaron, pues entre ambos suman más del 70%, mientras que en tercer lugar y ya lejos de ambos se sitúan Marruecos, Turquía y estados sudamericanos como Uruguay. Los cítricos que llegan desde el hemisferio sur ya superan con creces a la producción castellonense, que en una campaña normal se eleva más allá de las 750.000 toneladas.

CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

La mala campaña actual ha provocado que el sector citrícola de la provincia ponga el foco en las clementinas tardías procedentes de Sudáfrica, pidiendo la aplicación de la cláusula de salvaguarda del acuerdo de libre comercio con este país para minimizar la entrada de fruta en próximas temporadas. No obstante, según expuso ayer la Unió de Llauradors, el problema ya no afecta solo a los meses de octubre y noviembre sino que llegaría incluso al mes de enero. El secretario general de este sindicato agrario, Carles Peris, evidenció la existencia de naranja sudafricana «en varios supermercados de Castellón, entre ellos Dia». También el alcalde de Nules, David Garcia, se sumó a la denuncia y colgó un video en sus redes sociales frente a un establecimiento de esta cadena en el que instaba a los vecinos a tomar nota para «saber dónde no tenemos que comprar».

El primer edil envió además una carta a la dirección de Dia en la que les pidió que «dejen de comprar naranja de países terceros». Un portavoz de la cadena indicó a Efe que se trataba de un «caso aislado» en una única tienda en la Comunitat y lo atribuyó a un «un error de etiquetado» por el que pidieron perdón. En el súper de Nules, por la tarde el cartel de origen había sido borrado, informa Mónica Mira.

Peris también cargó contra la «falta de implicación» del ministro de Agricultura, Luis Planas, con la que es la peor crisis del sector en los últimos 25 años. En referencia a la reunión que mantendrá con el president Puig el lunes, le pidió que evite «viajes estériles» y que «no venga a la Comunitat si no es con propuestas.