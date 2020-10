El Castellón muestra sus galones y acaricia la victoria en Fuenlabrada (1-1)

Jornada a jornada, el CD Castellón va disipando las dudas sobre su rendimiento que inicialmente se podían tener en su regreso al fútbol profesional. El equipo que dirige Óscar Cano está protagonizando un inicio liguero más que digno en Segunda División y este domingo, contra otro de los equipos llamados a pelear por subir a Primera, volvió a demostrar que puede competir contra cualquiera.

Si el pasado domingo contra el CD Leganés los albinegros se llevaron tres puntos cargados de moral y prestigio, en la matinal de este domingo fue el CF Fuenlabrada el que comprobó de primera mano cómo se las trae el cuadro de la capital de la Plana que, tras una primera parte en la que el equipo madrileño les noqueó y se adelantó en el marcador, dieron un paso al frente en la segunda, se hicieron con el dominio, empataron y acariciaron la victoria.

El Castellón salió como acostumbra, a proponer, y no tardó en mostrar sus credenciales. A base de toques, el equipo de Cano se aproximaba al área del Fuenla aunque sin demasiado peligro. Un par de centros de Marc Mateu que no lograron rematar ni Jordi Sánchez ni Josep Señé, y una buena combinación del extremo valenciano con Rubén Díez que no encontró a ningún compañero, fueron las primeras muestras de las intenciones de los castellonenses.

El conjunto madrileño, por su parte, buscaba aprovechar constantemente la velocidad de Kanté y la picardía de Pathé Ciss para hacer daño a los de Cano, quienes se defendían con criterio pero quienes también protagonizaron algún despiste que acabó costándole muy caro. Álvaro Campos, que volvía a la titularidad tras superar sus molestias musculares, puso el primer «ay» en el cuerpo cuando se le escapó el balón de las manos hasta en dos ocasiones. Instantes después, la falta de entendimiento del portero valenciano con Gálvez --también titular tras cumplir su sanción-- propició el primer tanto del Fuenla al recoger Cristóbal Márquez un balón dentro del área tras despeje del central albinegro y sorprender a Álvaro Campos con una volea.

Los albinegros, desbordados

El cuadro local había reajustado sus líneas tras los primeros quince minutos del partido y José Ramón Sandoval, su entrenador, había encontrado lo que buscaba de los suyos. Estos, tras adelantarse en el marcador, empezaron a bombarderar la meta albinegra con lanzamientos de Franchu, Mula o Pathé Ciss, pero Álvaro Campos remendó su anterior error con tres paradas con las que finalizó el primer tiempo.

El inicio de la segunda parte fue similar a la primera, con un lanzamiento inicial de los locales por mediación de Kanté y con la réplica del Castellón con otro gran centro de Marc Mateu al que no llegó Jordi Sánchez.

Pero algo había cambiado en el planteamiento de Cano y el Castellón empezó a carburar. Con la dupla formada por Carles Salvador y Rubén Díez en el centro del campo, construyendo el juego y dando balones a los extremos, el cuadro albinegro empezó a llegar con más peligro al área del Fuenla, obligando a los madrileños a implicarse mucho más en defensa, forzando faltas y numerosos saques de esquina.

Fue así como llegó el gol del empate para el Castellón tras un córner ejecutado de forma magistral, como todos los que lanza, de Marc Mateu y posterior remate de cabeza de Adrián Lapeña. De nuevo el central riojano volvía a evidenciar ese olfato goleador que saca a relucir en ocasiones clave y metía de nuevo a los suyos en el encuentro.

El tanto desestabilizó por completo al Fuenla y el Castellón lo aprovechó para dar un paso al frente, volcándose en el área local y generando peligro, sobre todo, en jugadas de estrategia. La peligrosidad de sus chuts era más que evidente y los de Cano se sentían mucho más cómodos y con la suficiente energía como para doblegar a su rival. Un remate de Marc Mateu obligó a Pol Freixanet a sacar una gran manopla para evitar el 1-2, mientras que un cabezazo de Gálvez se fue alto y Satrústegui erró otra ocasión clara. El balón merodeaba la portería del Fuenla, pero el Castellón no logró batir la meta local y tuvo que conformarse con el empate final.

Ficha técnica:

1 - Fuenlabrada: Pol Freixanet; Pol Valentín, Diéguez, Juanma, Moi Delgado; Pathé Ciss, Cristóbal (Aldair Fuentes, m.62), Álex Mula (Óscar Pinchi, m.62), Franchu (Tahiru, m.85); Randy Nteka (Aguado, m.79) y Kanté (Sekou, m.62).

1 - Castellón: Álvaro Campos; Muguruza, Adrián Lapeña, Gálvez, Satrústegui; Carles Salvador, Rubén Diez; Jorge Fernández (Fidalgo, m.74), Josep Señé (Gus Ledes, m.84), Marc Mateu y Jordi Sánchez (Zlatanovic, m.60).

Goles: 1-0, m.18: Cristóbal. 1-1, m.55: Adrián Lapeña.

Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (Comité Vasco). Amonestó a Dieguez (38), Pathé (40) y Moi Delgado (57) por el Fuenlabrada; y a Rubén (41), Marc Mateu (85) y el técnico Óscar Cano por el Castellón. Expulsó por roja directa a un suplente del Castellón, Víctor García, a los 32 minutos por una protesta desde la grada.

Incidencias: encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga SmartBank disputado a puerta cerrada en el estadio Fernando Torres.