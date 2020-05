El CD Castellón y su ascenso, tendencia en toda España gracias a un burrianense

Adrián Sánchez Andrés nació en Burriana hace 26 años. Cuando se le pregunta desde cuándo es del Castellón responde sin titubear: “Desde que nací. Me viene de mi padre”. El joven es uno de los 14.000 socios albinegros que están estos días cruzando los dedos en pro del ansiado ascenso a Segunda A, aunque quizá se encuentre entre los más optimistas de todos: “Vamos a subir seguro. Creo que lo haremos sin jugar ‘play-off’ porque no es normal que regalen la permanencia y haya que jugar por el ascenso, pero si hay que jugar subiremos igual. Con tanta gente detrás, el Castellón no puede fallar”.

Se preguntarán por qué Adrián es protagonista en la actualidad albinegra. Pues bien, el burrianense ha conseguido que #AscensoCDCastellon sea este sábado trending topic en Twitter en España, es decir, uno de los temas más comentados en la citada red social en todo el país. Casi nada. De hecho, el propio club se ha hecho eco de la campaña:

Afición, ¡somos tendencia a nivel nacional! 🔝#AscensoCDCastellon... A veces los sueños se hacen realidad 🤪#PPO pic.twitter.com/pOHzyJn5Lj — CD Castellón (@CD_Castellon) May 16, 2020

La historia de este TT comenzó el pasado miércoles. “Estaba viendo el Chiringuito cansado de que en los medios nacionales no hablaran nunca de los equipos que podían ascender a Segunda A y les escribí. Me nombraron en el programa y después, junto con mis amigos Diego García Catalán y Abraham Gasch, que también son muy albinegros, lo movimos todo para intentar que todos comentáramos este sábado #AscensoCDCastellon, aunque no pensábamos que fuera a llegar tan lejos”.

En la imagen inferior, Diego García Catalán y Abraham Gasch (derecha):

El burrianense está más que sorprendido con la respuesta de la siempre fiel masa social albinegra: “Hemos demostrado que la afición del Castellón está más viva que nunca y nos escuche España entera, aunque el que nos tiene que oír más es Rubiales”, incide el miembro de la peña Frente Orellut, que se pregunta “qué no puede conseguir el Castellón con estas 14.000 almas empujando detrás”. Pues eso. #PPO

En la imagen inferior, Adrián junto a su pareja, Bea García, en una imagen del último ascenso en Castalia: