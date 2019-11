Marc Castells, el hombre que mantiene al Castellón como 'invictus'

Marc Castells, uno de los jugadores más queridos por parte de la afición, ha encontrado el premio a la perseverancia. En Los Arcos, donde cuatro años atrás había marcado su anterior gol como albinegro, hizo el 2-2 a pocos minutos del final, manteniendo al Castellón, junto al Marbella, como el único invicto de todo el fútbol español (entre Primera y Segunda B).

--Primera titularidad liguera... ¡y vaya forma de celebrarlo!

--Era una oportunidad para mí. Fue una pena no conseguir los tres puntos, pero el equipo trabajó hasta al final, hubo un penalti claro en los últimos minutos...

--¿Cómo vio el partido?

--Creo que, en la primera parte, tuvimos muchas oportunidades aunque solo metimos una. Después, tras tres saques de esquina, vino el 2-1, y eso nos mató un poco, pero el equipo se rehízo... Al final tuve suerte, con el tiro desde fuera del área, para meter el gol. Un punto y seguimos líderes.

--Su anterior tanto con el Castellón también fue en Los Arcos. ¡Qué casualidad!

--Es un campo que se me da bien. Además, el portero del Orihuela era el mismo, la portería era la misma, el balón entró por el mismo lado... Es una anécdota. Yo tenía la idea de hacer un buen partido; mi misión era que Antonio no metiera ningún gol y que rematara lo menos posible, como así sucedió. Cuando no juegas, cuando no tienes minutos, te es complicado. Era una oportunidad para mí que debía aprovechar, lástima que no fueran con los tres puntos, pero hay que seguir.

--¿Cómo califica el empate?

--Teníamos el balón mientras ellos vivían de nuestras pérdidas en campo contrario y salían muy rápidos al contraataque con los extremos, que es como vino su primer gol. Luego César Díaz tuvo varias y, así, pudimos empatar. Debemos minimizar esas pérdidas, pero al final es un punto en un campo muy difícil.

--Ahora toca de nuevo la Copa RFEF, así que lo más probable es que continúe jugando...

--Ojalá pueda tener continuidad, porque las mejores versiones de los futbolistas se ven partido tras partido, así que ojalá pueda jugar contra el Real Murcia, un rival muy atractivo: es un gran club, parecido al Castellón. Seguro que Castalia tiene una buena entrada. Jugar la final y ganarla puede ser una muy buena inyección de dinero para el club, así que conviene hacer un esfuerzo.

--¿Qué le parece el rival que ha tocado en la Copa del Rey?

--El Las Palmas hace poco que estaba en Primera. Será complicado, pero seguro que llenamos Castalia y somos capaces de eliminarlo. Estamos en una dinámica muy buena y debemos seguir así.