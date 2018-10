Manolín: "La derrota del Bisontes ante el Betis no reflejó lo sucedido"

El Bisontes Castellón FS no baja los brazos. Pese al primer traspié de la temporada, el entrenador de los azulones, Manolo Collado, Manolín, lamentó la derrota en la pista del Real Betis Futsal, que provocó que el club que preside Joaquín Sánchez Amorós ya no sea líder en la Segunda División A. Pero pese al 4-0 que reflejó el marcador a la conclusión del encuentro, el entrenador del conjunto valldeuxense no fue crítico con sus jugadores ni con el juego, puesto que considera que merecieron más. «El resultado fue mucho más abultado de lo que ha sido el partido, ya que tuvimos nuestras opciones para marcar», señaló.

Así, Manolín no tuvo ningún reparo en analizar lo que fue el choque. «En la primera parte nos fuimos perdiendo 2-0 cuando tuvimos más ocasiones que ellos, y sin embargo en dos errores defensivos puntuales nos marcaron. En la reanudación, cuando más cerca estábamos e insistiendo en conseguir el 2-1 que nos acercara en el marcador y nos hiciera creer, encajamos el 3-0, que nos peso mucho a nivel mental. El resultado fue engañoso», agregó.

VUELTA AL TRABAJO // Tras digerir la derrota, y conscientes de que solo se está a un punto del líder -curiosamente es el Real Betis con 7 puntos-, el conjunto azulón ha vuelto este lunes a los entrenamientos.El Bisontes Castellón FS quieren hacer borrón y cuenta nueva, y ya piensan en el partido de este sábado, 6 de octubre, ante el Burela FS en el Ciutat de Castelló (17.30 horas) ante su afición. Los castellonenses que empatan a puntos ante el segundo clasificado y a uno de líder, quieren sumar su tercera victoria de la temporada y abrir brecha precisamente con el conjunto gallego al que distancia en un punto y es sexto en la tabla.