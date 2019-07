Una amazona de 16 años en la Entrada de Segorbe

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, del 9 al 15 de septiembre, tendrá este año dos incorporaciones entre los caballistas. La más llamativa será la una amazona Nerea Alandí Zarzoso, quien con 16 años formará parte de la carrera que fusiona astados y equinos por la principal calle de la localidad, con la presencia de miles de personas.

La joven elegida pertenece a una familia totalmente involucrada con el mundo taurino en general y de la semana de celebraciones de la ciudad en particular. «Para mí, participar de la fiesta que nos identifica como segorbinos supone una gran responsabilidad y, por supuesto, una emoción e ilusión, ya que desde pequeña he visto participar a mi padre y mi tío. Siempre he querido ser como ellos», manifiesta Alandí, quien irá a lomos de Hospitalario.

Esta decisión ilustra cómo las mujeres se introducen en esta tradición, siendo Nerea una de las más jovenes en hacerlo.

Por otro lado, tal y como informó Mediterráneo, el otro fichaje del peculiar encierro será Daniel Palomar Garnes, de 27 años, quien asegura que «supone un orgullo». «Poder hacerlo es cumplir un sueño y estoy seguro de estar a la altura», dice.

Palomar es también jugador del Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe y componente de la comisión municipal de fiestas. Su presencia en los festejos será montando al caballo Greco.

El edil de Festejos Taurinos, Nacho Cantó, destaca que «hay que resaltar el alto grado de participación de los caballistas en la Entrada» y, año tras año, ven también «cómo los jóvenes se implican cada vez más».