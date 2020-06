Fernández ve «inestable» Benicàssim pero no se plantea moción de censura

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benicàssim, Cristina Fernández, reconoció ayer que la salida del tránsfuga de su partido, Domingo Lorenzo, «desestabiliza» el gobierno conformado por el PP y Cs. «Queda inestable, porque ya no somos mayoría», indicó a Mediterráneo. Y es que pasan de nueve a ocho concejales, frente a nueve de la oposición.

No obstante, por el momento no se plantea si apoyaría una hipotética moción de censura, en caso de que el PSPV u otro partido la presentase a la popular Susana Marqués, para formar Ejecutivo con otras formaciones. «No me he planteado nada, ha sido todo muy rápido», aseguró Fernández, que señaló no haber recibido la llamada de ningún partido ni haberla efectuado ella.

Pero sí dejó claro que su partido le ha solicitado información y documentación sobre «cómo funciona el Ayuntamiento de Benicàssim y sobre la corporación municipal, para saber cómo estaba, cómo está y cómo podría estar». Y ya se la ha proporcionado. «Se está haciendo un seguimiento», argumentó. Una situación que evidencia que están estudiando todas las posibilidades.

Este nuevo escenario se plantea tras la baja de Lorenzo de Ciudadanos --por discrepancias con las últimas decisiones de la organización a nivel nacional--, que ya anunció que no dejará su acta y que continuará como edil no adscrito a ningún partido. Ha decidido salir del equipo de gobierno y dejar sus áreas de Seguridad y Recursos Humanos, pero seguir en la oposición, pese a la petición expresa de Cs, que le reclamó que dejara el acta y diera paso a la número cuatro de la lista, Natividad Alonso. Esto descontenta a Cs, que se queda con un edil menos, dos frente a los tres iniciales, perdiendo fuerza y visibilidad.

«No entendemos muy bien que haya un tránsfuga que quiera estar en la oposición sin responsabilidad. Nos ha dicho que va a apoyar todas las propuestas igual que antes. Si es para beneficiar a Cs no se hubiera ido. Si es para favorecer al PP, es otro cantar», apuntó. Para devolver la estabilidad al Gobierno, Fernández insiste en «recuperar el concejal de Cs, que el tránsfuga recupere el sentido común». «De no ser así, estamos en un problema y habrá que estudiar la nueva situación».