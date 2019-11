Firman el acta para iniciar las reformas del centro de salud I

El arranque de los trabajos de ampliación y reforma del centro de salud I de la Vall d’Uixó es inminente, tras la firma ayer por la mañana de las actas que dan luz verde a la entrada de la empresa encargada de su ejecución que, a pesar de la envergadura del plan, no interrumpirá la prestación de la atención sanitaria.

Con un plazo de ejecución inicial de 18 meses, esta misma semana comenzarán a trabajar en la retirada de todos los servicios, como instalaciones de agua o de electricidad, que todavía existen en el antiguo edificio del INSS, como paso previo a su demolición, que «será complicada porque en la cubierta hay amianto y deben tomarse medidas de seguridad especiales», concretaron los técnicos de la empresa.

REUBICACIONES / La intervención no será un problema, dado que supone la construcción de un inmueble donde ahora no hay actividad, pero el objetivo es no interrumpir ningún servicio. Para ello, a medida que avance la ejecución, reubicarán consultas en las instalaciones disponibles. Lo primero que habilitarán serán las nuevas urgencias y el área de rehabilitación, que contarán con un acceso propio, a diferencia de como está en la actualidad.

En cuanto a la remodelación del actual ambulatorio, la alcaldesa, Tania Baños, destaca que «será integral», no solo en movilidad y distribución, sino también en sistemas de luz, calefacción o refrigeración. La escalera en caracol será sustituida por otra que responda a las normas de accesibilidad y habrá un ascensor y un montacamillas en el recinto.