Moncofa activará las placas solares del polideportivo, tras 14 años sin uso

El Ayuntamiento de Moncofa activará, tras 14 años sin uso, las placas solares que se colocaron en una pared lateral del polideportivo municipal durante su construcción pero que, hasta el momento, no se han puesto en funcionamiento, con el fin de autoabastecer en lo posible el recinto.

El alcalde, Wenceslao Alós informa que la inversión no superará los 11.000 euros, por cuanto a pesar del tiempo transcurrido sin darles uso, las planchas fotovoltaicas «se encuentran en perfecto estado», de manera que el coste de los trabajos se vincula a la instalación del transformador al que se conectarán para que la electricidad generada pueda utilizarse en el pabellón.

Desde el consistorio señalan que la inversión que en su día se realizó para la colocar las placas «no consta en el proyecto inicial, dado que fue una mejora de la empresa constructora, y al entrar como tal no se especificó el valor económico de la misma.

El primer teniente de alcalde de Moncofa, José María Andrés, asevera que «esto es un ejemplo más de la desidia que en su día tuvo el equipo de gobierno que construyó y puso en servicio el polideportivo, pero no contó en que había todo un lateral del mismo edificio que disponía de placas solares. No entiendo que si se planificó colocarlas, porqué no se hicieron todas las gestiones necesarias para que entraran en funcionamiento. Y han tenido que pasar 14 años para que este equipo de gobierno se preocupe en comprobar su estado y como es óptimo, este mismo año empezarán a generar electricidad».

AUTOCONSUMO // Andrés explica que «la potencia que generará esta instalación será de 20 kilovatios, suficientes para el autoconsumo del polideportivo y en momentos de excedencia, se podrá vender a la empresa suministradora». Y reitera que la inversión para poner en marcha el sistema «no alcanzará 11.000 euros, pero el ahorro será considerable».

Con este tipo de iniciativas el consistorio moncofense fomenta sus acciones contra el cambio climático, «porque se reducirá de manera considerable el CO2».

El alcalde Alós hace hincapié en que, «con la puesta en funcionamiento de esta instalación, que ha e stado inoperativa durante tantos años, podemos afirmar que se culminarán todos los trabajos que por la mala gestión del anterior ejecutivo socialista se han tenido que hacer en el mismo polideportivo y su entorno y que, lamentablemente, tienen que asumilos los propios contribuyentes de Moncofa». H