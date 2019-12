Nuevas luces en la zona del parque Pesudo

Enhorabuena una vez mas al consistorio por su labor sin chanchullos. Pero reprimenda porque no vigilan la profesionalidad de los funcionarios más allá de los titulares. En este caso o bien fallan los responsables del dto de ingeniería al facilitar los precios a los que se paga la electricidad, o falla el equipo de prensa que no sabe lo que escribe. La facturación correcta de la electricidad para el alumbrado publico no debería ser superior a 0.08 € kw/ h. Eso para un juego consumidor normal, para un gran consumidor como Uds el precio debería estar mas negociado. A veces la eficiencia se demuestra en el correcto gasto no solo en las correctas inversiones. Revisen el trabajo de sus funcionarios ,y que se ganen el complemento de productividad.