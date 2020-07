Pierde a su yako de cola roja entre Benicarló y Peñíscola y ofrece 50 euros a quien la encuentre

Laya Gabrisova sigue buscando a su mascota. Esta vecina de Benicarló ha denunciado a Mediterráneo la desaparición de una loro yako de cola roja, hembra, que corresponde al nombre de Lola, que fue visto por última vez el pasado sábado, 27 de junio, en una zona de chalets del camí la Volta, en la separación entre los términos municipales de Benicarló y Peñíscola, en el Baix Maestrat.

"Lo saqué a que se aireara un poco y en un despiste lo perdí de vista. Ahora hace una semana que lo estoy buscando", confiesa desesperada Laya. "Es una yako de cola roja que desapareció en el camí la Volta, pero dicen que la vieron por la zona de La Petanca, por los chalets que hay por esa zona, el pasado martes pero como no sabían de quién era no hicieron nada", comenta, en relación a lo que le explicaron unos vecinos de dicha parte de Benicarló que colinda con Peñíscola.

Recompensa de 50 euros a quien se lo devuelva

Para Laya Gabrisova esta yako tiene un "importante valor sentimental" y esperar contar "con la colaboración y la buena fe de los ciudadanos y vecinos, y así poder recuperarla". Incluso ofrece "50 euros a la persona que la encuentre y me la haga llegar". Al respecto, la implicada ha autorizado a este periódico a publicar su teléfono para ayudarla o aportarle datos al respecto de su loro. Su número es 655-63-73-95: "Si alguien sabe o ha visto algo, o lo tiene porque lo encontró y se lo quedó al creerse que no tenía propietario, que me llamen, por favor", enfatiza.

Nada más producirse su pérdida, Laya denunció dicha desaparición tanto a la Policía Local de Benicarló, a la de Peñíscola y a la Guardia Civil, pero una semana después Laya todavía no ha podido recuperar a su mascota.