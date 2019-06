El Síndic pide poner fin en Moncofa a un foco de delincuencia

El Síndic de Greuges recomienda al Ayuntamiento de Moncofa que apruebe un plan o programa de actuación integral en un edificio de viviendas situado en la calle Geldo para evitar la inseguridad ciudadana y la comisión de hechos delictivos que denuncian los vecinos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los mismos.

Se trata del mismo bloque de pisos, en las afueras de la localidad, que ocultaba en su interior una plantación de marihuana y en la que la Guardia Civil se incautó de casi 300 plantas en febrero, como publicó este diario.

El Síndic realiza esta petición tras recibir la queja de una residente de la zona, quien manifiesta que ya puso en conocimiento del consistorio los problemas de inseguridad y precarización de estas viviendas hace año y medio, concretamente el 4 de noviembre del 2017, «sin haber recibido ninguna contestación al respecto».

Admitida a trámite la queja, la administración municipal remitió un informe redactado por Servicios Sociales y la Policía Local, respecto a las actuaciones realizadas, donde detallaba que la unidad policial «realiza un gran esfuerzo, con los medios disponibles, como un patrullaje más intensivo de prevención delictiva en la zona». Igualmente, apuntaron que se realizan reuniones periódicas con los departamentos de Servicios Sociales, Urbanismo y Guardia Civil para abordar los problemas que surgen y la búsqueda de resultados positivos.

No obstante, en fase de alegaciones, la autora de la queja expuso: «Los vecinos no podemos acceder a las viviendas por la delincuencia que allí se practica». Y lamentó que «el informe está muy bien, pero no aporta soluciones». Por ello, José Cholbi recuerda que la ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, obliga al consistorio a «aprobar un plan o programa municipal de actuación integral para favorecer la inclusión social de las personas, así como mejorar la calidad de vida de los vecinos».