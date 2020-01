Trasladan la hoguera para evitar una sanción del Consell

La existencia de un expediente sancionador y el cumplimiento de la normativa impedirán que la tradicional hoguera de San Antón de Navajas se celebre en la plaza del Olmo como cada año y esta vez hayan optado por trasladar su ubicación a la explanada del Centro Cultural Amuna.

Así lo explicó el responsable municipal de festejos, Ángel Tello, ante la polémica y la controversia que ha generado entre la población este cambio de ubicación. El concejal detalló que en septiembre del 2019 se reunió con el jefe de sección de Espectáculos de la Dirección Territorial de Presidencia en Castellón con motivo de presentarse como nuevo edil de Fiestas y resolver algunas dudas cara a las fiestas de septiembre. «En dicha reunión me advirtió de que teníamos un expediente abierto por las fiestas de San Antón 2019. El motivo era el acta levantada por la Policía Autonómica por considerar que la hoguera constituye un obstáculo en el recorrido donde se celebran los espectáculos taurinos. Me enseñó el expediente y las fotos tomadas por la policía, y me indicó que no deberíamos instalar allí la hoguera este año», detalló.

En vista de la situación, Tello se comprometió a desplazar la hoguera del lugar de costumbre «para intentar que dicho expediente no se resolviese contra el Ayuntamiento». La decisión y la propuesta del nuevo lugar se dio a conocer a la comisión después de las fiestas de septiembre.

Tello recordó que la decisión viene motivada por el reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunitat Valenciana. «Es una oportunidad de plantearnos cómo queremos que sean las fiestas de San Antón en los próximos años, y es el pueblo quien debe decidir si se hacen los toros un fin de semana y la hoguera otro, o se propone cualquier solución adicional. Mientras tanto, no incurriremos durante este año en ninguna ilegalidad», subrayó.